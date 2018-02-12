наверх
12.02.201817:45
Курсы валют НБУ
  • USD27.06- 0.07
  • EUR33.21- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В центре Одессы произошла стрельба. Задержан окровавленный мужчина

    (обновлено: )138232
    Согласно предварительным данным, задержанный был в розыске. Во время задержания стреляли по колесам и заблокировали. Задерживал спецотряда полиции КОРД.
    На месте стрельбы в Одессе
    048.ua

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Сегодня днем на перекрестке Жуковского и Александровского проспекта произошла стрельба. Как пишет сайт 048, правоохранители задержали молодого человека на Mercedes Е-класса болгарской регистрации.

    dumskaya.net
    На месте стрельбы в Одессе

    Движение автомобиля перекрыл микроавтобус КОРД, стрельбу полицейские открыли по колесам и в лобовое стекло в сторону водителя.

    Из машины изъяли черные пакеты.

    "Общаются следователи. Он накрыт курткой, прячется", — говорит наш журналист.

    Предварительно, задержанный был в розыске. Во время задержания стреляли по колесам и заблокировали. Задерживал спецотряда полиции КОРД.

    Окровавленная тряпка лежит у машины.

    Ранее сообщалось, что полицейские задержали в Одессе мужчину, у которого в доме обнаружили арсенал оружия и патронов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Визит немецкой делегации в Крым. Архивное фото
    Приговор для Саакашвили: будет ли депортация?
    Киевляне несут цветы к посольству РФ после крушения Ан-148
    Авиакатастрофа Ан-148 в России
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?
    Глава миссии МВФ Рон ван Руден и премьер-министр Украины Владимир Гройсман
    Новый транш: в ожидании чуда от МВФ