В центре Одессы произошла стрельба. Задержан окровавленный мужчина

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Сегодня днем на перекрестке Жуковского и Александровского проспекта произошла стрельба. Как пишет сайт 048, правоохранители задержали молодого человека на Mercedes Е-класса болгарской регистрации.

dumskaya.net На месте стрельбы в Одессе

Движение автомобиля перекрыл микроавтобус КОРД, стрельбу полицейские открыли по колесам и в лобовое стекло в сторону водителя.

Из машины изъяли черные пакеты.

"Общаются следователи. Он накрыт курткой, прячется", — говорит наш журналист.

Предварительно, задержанный был в розыске. Во время задержания стреляли по колесам и заблокировали. Задерживал спецотряда полиции КОРД.

Окровавленная тряпка лежит у машины.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали в Одессе мужчину, у которого в доме обнаружили арсенал оружия и патронов.