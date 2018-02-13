В Киеве произошла стрельба, пострадал мужчина

ГУНП в Киеве

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Мужчина получил ранения в результате конфликта со стрельбой в Киеве, сообщила во вторник пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.

"Между мужчинами возник конфликт, в результате которого правонарушитель достал пистолет и сделал несколько выстрелов. Пострадавший получил касательные ранения", — говорится в сообщении полиции.

ГУНП в Киеве В Киеве произошла стрельба

Полицейские задержали подозреваемого в стрельбе мужчину, у него изъяли пистолет и патроны, их направили на экспертизу. Пострадавший госпитализирован с ранениями плеча и бедра, добавили в пресс-службе.

Полиция завела дело по статье "хулиганство", задержанному грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в центре Одессы произошла стрельба.