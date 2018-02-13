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    Киев

    В Киеве произошла стрельба, пострадал мужчина

    (обновлено: )16910
    Между мужчинами возник конфликт, в результате которого правонарушитель достал пистолет и сделал несколько выстрелов. Пострадавший получил касательные ранения.
    В Киеве произошла стрельба
    ГУНП в Киеве

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Мужчина получил ранения в результате конфликта со стрельбой в Киеве, сообщила во вторник пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.

    "Между мужчинами возник конфликт, в результате которого правонарушитель достал пистолет и сделал несколько выстрелов. Пострадавший получил касательные ранения", — говорится в сообщении полиции.

    ГУНП в Киеве
    В Киеве произошла стрельба

    Полицейские задержали подозреваемого в стрельбе мужчину, у него изъяли пистолет и патроны, их направили на экспертизу. Пострадавший госпитализирован с ранениями плеча и бедра, добавили в пресс-службе.

    Полиция завела дело по статье "хулиганство", задержанному грозит до семи лет лишения свободы.

    Ранее сообщалось, что в центре Одессы произошла стрельба.

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