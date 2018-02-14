Стрелять без разбора. Признания грузинских снайперов о спецоперации в Киеве

РИА Новости Украина

После смены власти в Украине было начато официальное расследование, но преступники не найдены до сих пор. Корреспондент РИА Новости Андрей Веселов встретился с предполагаемыми снайперами, выходцами из Грузии. Они заявили, что приказы стрелять отдавали лидеры украинской оппозиции. При этом приказ был — стрелять в демонстрантов, а не только в правоохранителей, чтобы ожесточить толпу.

Они боятся говорить

О "грузинском следе" на Майдане еще в 2014 году первым заявил генерал Тристан Цителашвили, экс-командир элитного подразделения грузинской армии "Аваза". Цителашвили принимал участие в боевых действиях в августе 2008 года в Абхазии во время "пятидневной войны". Потом Цителашвили и Михаил Саакашвили стали врагами. Как рассказывает военный, его допрашивали по делу "заговора генералов", пытаясь навязать вину за проигрыш в кампании.

Цителашвили в интервью рассказал о снайперах подробнее: "Часть из них — это мои подчиненные в грузинской армии. Некоторые все еще находятся на территории Украины, принимают участие в боевых действиях. Другие вернулись. Они долгое время боялись говорить. И сейчас тоже боятся. Как ненужных свидетелей их могут просто ликвидировать".

"В народе нас называли зондеркомандой"

Одним из бывших подчиненных Цителашвили был Коба Нергадзе. В грузинской армии он дослужился до звания старшего лейтенанта, а в 2006 году перешел в Службу безопасности (СБ) Министерства обороны Грузии.

Нергадзе участвовал в спецоперациях против контрабандистов в 2003-2004 годах в Эргенети — районе между Грузией и Южной Осетией:

"Мы боролись с контрабандой. Регион был поделен между грузинскими и осетинскими коммерсантами. Порой возникали конфликтные ситуации, в том числе — прямые столкновения с осетинскими вооруженными силами. Наша бригада потеряла тогда 11 или 12 человек, точно не помню. Общие потери грузинской армии — 45 человек", — рассказывает Нергадзе.

В Службу безопасности Нергадзе попал по протекции Мамуки Мамулашвили — командира так называемого "Грузинского легиона", который объединяет добровольцев из Грузии, отправившихся воевать на юго-восток Украины для поддержки вооруженных сил страны.

Associated Press Darko Bandic Погибших активистов выносят из зоны боев на Майдане Незалежности 20 февраля 2014 года

Нергадзе рассказал, что СБ официально занималась охраной митингов в Тбилиси. На самом деле – выполняли задачу наблюдения за демонстрантами и подавления оппозиции. По приказу командиров избивали лидеров оппозиции, причем обычно действовали в масках.

"В народе нас прозвали "зондеркомандой". Обычно сотрудники службы скрывали место работы, и то, чем они занимались", — признается Нергадзе. Делали это не бесплатно. Коба рассказал, что, например, за избиение оппозиционного депутата им платили тысячу долларов США.

В декабре 2013 года Мамулашвили собрал на совещание "десятников" — лидеров "десяток" агентов. Среди десятников был и Нергадзе. Другие известные ему "десятники" — Георгий Саралидзе, Мераб Кикабидзе, Давид Макиашвили. На совещании была поставлена задача срочно выехать в Украину "для помощи протестующим".

Группе Нергадзе выдали 10 тысяч долларов, еще 50 тысяч обещали после возвращения. В Украину добирались по чужим паспортам. У Нергадзе, по его словам, был паспорт на имя Георгия Карусанидзе.

В Киеве группа каждый день ходила на Майдан. Поставленная ей задача – следить за порядком, пресекать пьянство, выявлять представителей власти. Новый год Нергадзе встретил в гостинице "Украина", которую на тот момент уже заняли оппозиционеры.

Среди бывших грузинских военных, прибывших в Киев в разгар волнений, был и Александр Ревазишвили. В армии был снайпером, затем стал активистом организации сторонников Саакашвили "Свободная зона", которой руководил Коба Хабази. Ревазишвили, как он рассказывает, "внедрялся в ряды оппозиционеров, устраивал драки и провокации". Хабази познакомил Ревазишвили с Мамулашвили, и тот заинтересовался отставным снайпером.

В середине февраля Ревазишвили, Хабази и еще четверо бойцов из "Свободной зоны" прилетели в Киев рейсом авиакомпании МАУ. Их поселили на улице Воздухофлотской, потом перевели в захваченную оппозицией консерваторию.

Associated Press Alexander Sherbakov Раненная выстрелом в шею медсестра Олеся Жуковская во время столкновений на Майдане Незалежности 20 февраля 2014 года

Задача – создать хаос

Нергадзе рассказал, что 14 или 15 февраля старших групп – его самого, Кикабидзе, Макиашвили, Саралидзе, и еще нескольких человек, имена которых он не помнит, вызвали в отдельный номер на третьем этаже гостиницы "Украина". Андрей Парубий (в период волнений в Киеве — "комендант Майдана", с 2016 года — спикер Верховной Рады. — Ред) и Сергей Пашинский (политик и бизнесмен, народный депутат Украины — Ред.) попросили их помочь украинскому народу, но не уточнили, в чем будет состоять задание. К этому времени, по словам Нергадзе, у демонстрантов уже было оружие: он видел пистолеты и охотничьи ружья.

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В номере гостиницы тогда также был некий Кристофер Брайн, которого представили как бывшего американского военного.

Через несколько дней, вечером 19 февраля, по словам Нергадзе, в гостиницу опять пришел Сергей Пашинский с несколькими незнакомыми парнями. Из больших сумок они достали карабины СКС, автоматы Калашникова калибра 7,62, винтовку СВД и какой-то карабин иностранного производства. Пашинский объяснил, что это оружие потребуется "для защиты", но на вопрос Нергадзе, от кого защищаться, не ответил.

Тогда же Мамулашвили объяснил Нергадзе, что у них будет особое задание: "необходимо создать хаос на Майдане, применив оружие по всем целям, протестующим и полиции, — разницы нет". Деньги за командировку обещал заплатить только после выполнения "задания".

Снайпер-провокатор

Как рассказывает Ревазишвили, в тот же день оружие принесли и в консерваторию: "Пришли Мамулашвили, Саралидзе по кличке Малыш и еще примерно десять человек, остальных я не знаю. Мамулашвили поинтересовался нашим настроением. Они смеялись. Кто-то спросил у Мамулашвили по-грузински: "Где Миша"? Тот ответил: "У Пороха". Потом они ушли.

Через некоторое время Пашинский и еще несколько человек внесли в помещение сумки с оружием. В основном карабины СКС. У самого Пашинского в руках был автомат Калашникова с открытым прикладом".

Помимо делегации из Грузии, при разговоре присутствовал руководитель одной из майдановских "сотен" Владимир Парасюк. В дальнейшем он стал народным депутатом Украины и командовал четвертой ротой батальона "Днепр".

Ревазишвили рассказывает, что Пашинский попросил его помочь с выбором позиции для стрельбы. Предположил, что ночью "Беркут будет штурмовать консерваторию, и Майдан могут разогнать".

RIA News Андрей Стенин | Перейти в фотобанк Ситуация в Киеве 20 февраля 2014 года. Архивное фото

Стрельба по всем целям

Первые выстрелы, как рассказывает Ревазишвили, прозвучали примерно в четыре или пять часов утра со стороны Октябрьского дворца:

"Пашинский вскочил, схватил рацию и стал кричать, чтобы прекратили огонь, и что еще не время. Стрельба сразу прекратилась. Примерно в 7:30 утра (может, позже) Пашинский приказал всем приготовиться и открыть огонь. Делать по два-три выстрела и сразу менять позицию. Стрельба велась примерно 10-15 минут. После этого нам приказали бросить оружие и покинуть здание".

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Ревазишвили понял, что для него украинская командировка может закончиться печально, и ретировался в тот же день. Тогда, по его словам, люди на улицах были озлоблены, думали, что стрелял "Беркут". Другие предполагали, что огонь открыли свои. "Я понял: меня могут прямо здесь растерзать, если все узнают…. Ушел, гулял по Майдану. Потом взял такси и уехал в аэропорт".

Детали спецоперации в его рассказе сходятся с сообщением Нергадзе:

"Рано утром 20 февраля, примерно в восемь часов, я услышал выстрелы со стороны консерватории. Через три-четыре минуты группа Мамулашвили открыла огонь из окон гостиницы "Украина", с третьего этажа. Стреляли парами. После выстрела переходили в следующую комнату и опять стреляли. Когда все закончилась, нам велели уходить. В тот же день вместе с моим другом Бежо мы улетели в Тбилиси".

Большую часть оплаты за стрельбу на Майдане Коба Нергадзе не получил.

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Коба Нергадзе и Александр Ревазишвили готовы подтвердить свои слова в украинском суде.

В распоряжении редакции РИА Новости находятся копии официальных показаний, которые они дали адвокатам Александру Горошинскому и Стефану Решко, представляющим в Святошинском районном суде Киева интересы бывших сотрудников спецподразделения "Беркут". Также в распоряжении редакции есть копии авиабилетов, подтверждающие прилет Нергадзе и Ревазишвили в Киев во время событий на Майдане.