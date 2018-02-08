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    Парасюк о том, кому были выгодны массовые убийства на Майдане

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    Годовщина Евромайдана: Киев оцеплен, на Майдане палатки (60)

    (обновлено: )989014
    Скандальный народный депутат уверен, что больше всего в убийствах митингующих на Майдане Незалежности в Киеве была заинтересована Россия.
    Канал на Youtube ZIK

    Массовые убийства на Майдане были необходимы, вероятней всего, лишь Российской Федерации, убежден внефракционный народный депутат Владимир Парасюк. 

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    "Убийства людей на Майдане были нужны, пожалуй, лишь Российской Федерации. И также это было нужно тем, кто использовал это в своих целях. А то, что убийство людей требовалось нынешней власти, я с сарказмом об этом сказал. Конечно, они этого не делали и никого не расстреливали. Я думаю, что это была намного проще спецоперация, чем все себе сейчас думают. Это просто было отступление силовиков, другие прикрывали их и поэтому расстреляли наших ребят", — заявил Парасюк в эфире телеканала ZIK.

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    Вместе с тем нардеп предположил, что среди тех людей, которые стреляли в митингующих, действительно могли быть спецназовцы из России.

    "Но никаких планов о каких-то неизвестных винтовках, о каких-то снайперах, я во все это не верю. То, что могли быть спецслужбы — да. Я еще раз говорю, что когда была активная фаза противостояния, когда люди пошли вперед, начали наступать, силовики начали отступать и прикрывать свой уход. Тем самым были убиты люди. Все, точка", — подчеркнул Парасюк.

    Он добавил, что хочет, "чтобы в тюрьмах сидели все, кто давал команды на Майдане и все, кто подносил патроны".

    "А почему до сих пор мы не слышали эти фамилии? Потому что они до сих пор работают в правоохранительных органах. И их прикрывают, потому что такие люди им нужны. Мне они не нужны!" — заявил Парасюк.

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    В среду, 7 февраля, Печерский районный суд Киева предоставил разрешение на осуществление специального (заочного) досудебного расследования в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича, экс-главы СБУ Александра Якименко и экс-первого заместителя СБУ Владимира Тоцкого. В отношении еще трех фигурантов данного уголовного производства — В. Захарченко, В. Ратушняка и П. Федчук — подобные ходатайства прокуроров будут рассматриваться в ближайшее время.

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