Парасюк о том, кому были выгодны массовые убийства на Майдане

Массовые убийства на Майдане были необходимы, вероятней всего, лишь Российской Федерации, убежден внефракционный народный депутат Владимир Парасюк.

"Убийства людей на Майдане были нужны, пожалуй, лишь Российской Федерации. И также это было нужно тем, кто использовал это в своих целях. А то, что убийство людей требовалось нынешней власти, я с сарказмом об этом сказал. Конечно, они этого не делали и никого не расстреливали. Я думаю, что это была намного проще спецоперация, чем все себе сейчас думают. Это просто было отступление силовиков, другие прикрывали их и поэтому расстреляли наших ребят", — заявил Парасюк в эфире телеканала ZIK.

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Вместе с тем нардеп предположил, что среди тех людей, которые стреляли в митингующих, действительно могли быть спецназовцы из России.

"Но никаких планов о каких-то неизвестных винтовках, о каких-то снайперах, я во все это не верю. То, что могли быть спецслужбы — да. Я еще раз говорю, что когда была активная фаза противостояния, когда люди пошли вперед, начали наступать, силовики начали отступать и прикрывать свой уход. Тем самым были убиты люди. Все, точка", — подчеркнул Парасюк.

Он добавил, что хочет, "чтобы в тюрьмах сидели все, кто давал команды на Майдане и все, кто подносил патроны".

"А почему до сих пор мы не слышали эти фамилии? Потому что они до сих пор работают в правоохранительных органах. И их прикрывают, потому что такие люди им нужны. Мне они не нужны!" — заявил Парасюк.

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В среду, 7 февраля, Печерский районный суд Киева предоставил разрешение на осуществление специального (заочного) досудебного расследования в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича, экс-главы СБУ Александра Якименко и экс-первого заместителя СБУ Владимира Тоцкого. В отношении еще трех фигурантов данного уголовного производства — В. Захарченко, В. Ратушняка и П. Федчук — подобные ходатайства прокуроров будут рассматриваться в ближайшее время.