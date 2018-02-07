Тренд дня: "патриоты не поняли, что Бандера не накормит, не обует"

Оксана Максимова, РИА Новости Украина
Между Киевом и Варшавой не утихает очередной конфликт. Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, который предусматривает уголовную ответственность за пропаганду бандеровской идеологии и обвинения польского народа в причастности к Холокосту. Этот документ еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию в Украине, в Израиле, в США. В частности, Верховная Рада накануне осудила скандальный закон, призвав польского президента его не подписывать.
Наряду с этим Кабинет министров зарегистрировал в парламенте законопроект о замене воинского приветствия "Здравствуйте, товарищи" на "Слава Украине".
По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, внесенная в Раду реформаторская инициатива по замене приветствия — очередная технология властей по отвлечению общества от более важных проблем.
"Власть продолжает генерировать технологии для отвлечения внимания общества от грабежа народа, намеченного на 2018-й тотального дерибана и успокоения до выборов ура-патриотов. Гройсман внес в Раду очень важную реформаторскую инициативу, касающуюся модернизации армии по стандартам НАТО. А именно: заменить советское приветствие "Здравствуйте, товарищи!" — "Желаем здоровья" на "Слава Украине!" — "Героям слава!". В принципе, для многих патриотов инициатива действительно важная", — написал Корнейчук на своей странице в Facebook.
Эксперт сыронизировал, что законодательная инициатива, несомненно, является "победой декоммунизации".
"Во-первых, это несомненная победа декоммунизации. "Совок" и "русский мир" будут окончательно повержены. Во-вторых, они своим офицерам здоровия не желают, а мечтают, чтобы те все сд-хли. В-третьих, сразу понятно, что после крика "Слава Украине!" Путин уже побежден. В общем, власть готова устраивать любую националистическую клоунаду. Лишь бы патриоты не пришли на Банковую их сносить. И не мешали дограбить этих же патриотов до весны 2019-го", — подытожил аналитик.
Политический эксперт Владимир Воля отметил, что инициатива Кабмина, если она является ответом Варшаве за "антибандеровский закон", только оправдывает решение Польши. Также он подчеркнул, что заявления властей о том, что польский закон обвиняет всю нацию, не правдивы.
"Нет, не всю нацию, а только УПА. Нельзя ставить знак равенства между понятиями "бандеровцы" и "украинцы". Бандеровцев в Украине максимум 20-25% от всех украинцев. Однозначно, что бандеровцы — это преимущественно украинцы, но три четверти украинцев — не бандеровцы. И вообще, Польша просто делает так, как бандеровцы делали в Украине с декоммунизацией. Один в один", — акцентировал Воля.
По его мнению, приветствие "Слава Украине! Героям слава!" большинству украинцев просто навязывают.
"Слава Украине!" — это из произведения Т. Шевченко "И мертвым, и живым, и нерожденным". Бандеровцы добавляли "Героям слава!". Звучит красиво, но для небандеровского большинства украинцев это навязывание. И разумно так поступать со своими, когда сами бандеровцы жалуются на решение Польши? Кто после всех переименований, замены приветствия, красно-черных флагов скажет, что сейчас не бандеровская власть? И кто скажет, что в это время украинцы не обеднели? 20% полагают, что все такие, как они, но на самом деле уничтожают себя и свою идеологию политически. Так же было и с большевиками, которые навесили своих флагов, своих названий, наставили своих памятников. И где они?" — напомнил эксперт.
Блоггер Александр Скубченко, в свою очередь, считает, что властям в стране плевать на то, что им кто-то указывает, как формировать политику государства и бюджет, однако они начинают возмущаться, когда им запрещают "возвеличивать Бандеру".
"Разумеется, на то, что кто-то указывает Украине, как формировать политику государства, государственный бюджет, цену на газ и тарифы, — Парубию, как и всем патриотам, плевать. Не запрещайте нам возвеличивать Бандеру, а мы не будем вам мешать уничтожать Украину и обворовывать украинцев. Вот и вся политика майдана. Бесполезные для государства особи. Даже враждебные. Но Бандера не накормит и не обует. И в Европу не приведёт. После Бандеры выжженное поле, разруха и нищета. Пора бы понять это за 4 года уже", — уточнил блоггер.
Глава Института публичной политики и консалтинга "Инполит" Сергей Быков подчеркнул, что прямым итогом политики нынешних властей стало то, что с Украиной на мировой арене никто не считается, поэтому Дуда подписал скандальный закон не вследствие позиции Киева.
"Власть обвалила экономику и разругалась с соседями. Отсутствие государственного прагматизма в политике привело к тому, что на нашу позицию никто даже свысока не смотрит. Скажете, так Дуда же отправил антибандеровский закон в конституционный трибунал из-за нас?! Черта с два… Он прямо говорит, что причина этому — позиция Израиля. Но Израиль — это не только 8,5 млн населения, но и одна из передовых экономик мира с 300+ млрд долларов ВВП", — разъяснил эксперт.
Эксперт, директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко напомнила, что ухудшение отношений с Варшавой началось с 2015 года, когда Киев принял пакет законов о героизации бандеровцев. По ее мнению, разрешить конфликт можно только на почве религии.
"Текущая власть бьется в истерике и учит поляков демократии, умалчивая, что именно она приняла в 2015 году пакет законов о героизации бандеровцев и заложила мину в украино-польские отношения. В то время как доверие к власти падает, наибольшим доверием общества пользуется каноническая православная церковь. Именно при помощи Церкви на почве христианских ценностей может произойти примирение двух народов, в то время как власть углубляет конфликт и продолжает настаивать на том, что разъединяет Украину и Польшу", — акцентировала Дьяченко.
Вместе с тем блоггер Руслан Бизяев уверен, что никакой дебандеризаии при нынешней власти в стране не будет.
"Они так ничего и не поняли — никакой дебандеризации до полной смены текущей власти не будет. Так что повоняете — и заткнетесь (с). Хотя выход, безусловно, есть — объявить 1 млн700 тыс. гастарбайтеров добровольцами ВСУ, а на следующий день объявить Польше войну. И все — Варшаванаш", — сыронизировал блоггер.