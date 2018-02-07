Тренд дня: "патриоты не поняли, что Бандера не накормит, не обует"

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Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Между Киевом и Варшавой не утихает очередной конфликт. Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, который предусматривает уголовную ответственность за пропаганду бандеровской идеологии и обвинения польского народа в причастности к Холокосту. Этот документ еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию в Украине, в Израиле, в США. В частности, Верховная Рада накануне осудила скандальный закон, призвав польского президента его не подписывать.

Наряду с этим Кабинет министров зарегистрировал в парламенте законопроект о замене воинского приветствия "Здравствуйте, товарищи" на "Слава Украине".

По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, внесенная в Раду реформаторская инициатива по замене приветствия — очередная технология властей по отвлечению общества от более важных проблем.

"Власть продолжает генерировать технологии для отвлечения внимания общества от грабежа народа, намеченного на 2018-й тотального дерибана и успокоения до выборов ура-патриотов. Гройсман внес в Раду очень важную реформаторскую инициативу, касающуюся модернизации армии по стандартам НАТО. А именно: заменить советское приветствие "Здравствуйте, товарищи!" — "Желаем здоровья" на "Слава Украине!" — "Героям слава!". В принципе, для многих патриотов инициатива действительно важная", — написал Корнейчук на своей странице в Facebook.

Эксперт сыронизировал, что законодательная инициатива, несомненно, является "победой декоммунизации".

"Во-первых, это несомненная победа декоммунизации. "Совок" и "русский мир" будут окончательно повержены. Во-вторых, они своим офицерам здоровия не желают, а мечтают, чтобы те все сд-хли. В-третьих, сразу понятно, что после крика "Слава Украине!" Путин уже побежден. В общем, власть готова устраивать любую националистическую клоунаду. Лишь бы патриоты не пришли на Банковую их сносить. И не мешали дограбить этих же патриотов до весны 2019-го", — подытожил аналитик.

Публикация Дмитрия Корнейчука

Политический эксперт Владимир Воля отметил, что инициатива Кабмина, если она является ответом Варшаве за "антибандеровский закон", только оправдывает решение Польши. Также он подчеркнул, что заявления властей о том, что польский закон обвиняет всю нацию, не правдивы.

"Нет, не всю нацию, а только УПА. Нельзя ставить знак равенства между понятиями "бандеровцы" и "украинцы". Бандеровцев в Украине максимум 20-25% от всех украинцев. Однозначно, что бандеровцы — это преимущественно украинцы, но три четверти украинцев — не бандеровцы. И вообще, Польша просто делает так, как бандеровцы делали в Украине с декоммунизацией. Один в один", — акцентировал Воля.

По его мнению, приветствие "Слава Украине! Героям слава!" большинству украинцев просто навязывают.

"Слава Украине!" — это из произведения Т. Шевченко "И мертвым, и живым, и нерожденным". Бандеровцы добавляли "Героям слава!". Звучит красиво, но для небандеровского большинства украинцев это навязывание. И разумно так поступать со своими, когда сами бандеровцы жалуются на решение Польши? Кто после всех переименований, замены приветствия, красно-черных флагов скажет, что сейчас не бандеровская власть? И кто скажет, что в это время украинцы не обеднели? 20% полагают, что все такие, как они, но на самом деле уничтожают себя и свою идеологию политически. Так же было и с большевиками, которые навесили своих флагов, своих названий, наставили своих памятников. И где они?" — напомнил эксперт.

Публикация Владимира Воли

Блоггер Александр Скубченко, в свою очередь, считает, что властям в стране плевать на то, что им кто-то указывает, как формировать политику государства и бюджет, однако они начинают возмущаться, когда им запрещают "возвеличивать Бандеру".

"Разумеется, на то, что кто-то указывает Украине, как формировать политику государства, государственный бюджет, цену на газ и тарифы, — Парубию, как и всем патриотам, плевать. Не запрещайте нам возвеличивать Бандеру, а мы не будем вам мешать уничтожать Украину и обворовывать украинцев. Вот и вся политика майдана. Бесполезные для государства особи. Даже враждебные. Но Бандера не накормит и не обует. И в Европу не приведёт. После Бандеры выжженное поле, разруха и нищета. Пора бы понять это за 4 года уже", — уточнил блоггер.

Публикация Александра Скубченко

Глава Института публичной политики и консалтинга "Инполит" Сергей Быков подчеркнул, что прямым итогом политики нынешних властей стало то, что с Украиной на мировой арене никто не считается, поэтому Дуда подписал скандальный закон не вследствие позиции Киева.

"Власть обвалила экономику и разругалась с соседями. Отсутствие государственного прагматизма в политике привело к тому, что на нашу позицию никто даже свысока не смотрит. Скажете, так Дуда же отправил антибандеровский закон в конституционный трибунал из-за нас?! Черта с два… Он прямо говорит, что причина этому — позиция Израиля. Но Израиль — это не только 8,5 млн населения, но и одна из передовых экономик мира с 300+ млрд долларов ВВП", — разъяснил эксперт.

Публикация Сергея Быкова

Эксперт, директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко напомнила, что ухудшение отношений с Варшавой началось с 2015 года, когда Киев принял пакет законов о героизации бандеровцев. По ее мнению, разрешить конфликт можно только на почве религии.

"Текущая власть бьется в истерике и учит поляков демократии, умалчивая, что именно она приняла в 2015 году пакет законов о героизации бандеровцев и заложила мину в украино-польские отношения. В то время как доверие к власти падает, наибольшим доверием общества пользуется каноническая православная церковь. Именно при помощи Церкви на почве христианских ценностей может произойти примирение двух народов, в то время как власть углубляет конфликт и продолжает настаивать на том, что разъединяет Украину и Польшу", — акцентировала Дьяченко.

Публикация Елены Дьяченко

Вместе с тем блоггер Руслан Бизяев уверен, что никакой дебандеризаии при нынешней власти в стране не будет.

"Они так ничего и не поняли — никакой дебандеризации до полной смены текущей власти не будет. Так что повоняете — и заткнетесь (с). Хотя выход, безусловно, есть — объявить 1 млн700 тыс. гастарбайтеров добровольцами ВСУ, а на следующий день объявить Польше войну. И все — Варшаванаш", — сыронизировал блоггер.