Всего один человек отбывает наказание по делу Майдана - ГПУ

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Лишь один человек отбывает наказание по делу об убийствах на Майдане Незалежности в Киеве в феврале 2014 года, заявил начальник департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

"На сегодняшний день по результатам расследования и рассмотрения имеем 50 приговоров. Только два человека получили реальную меру наказания, а отбывает наказание один человек. 412 лицам сообщено о подозрении, обвинительные акты по 258 человек находятся в суде", — цитирует Горбатюка Радио Свобода.

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Главная киевская площадь — Майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции Украины 21 ноября 2013 года, сразу после заявления тогдашнего правительства о приостановке подготовки к подписанию соглашения об ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния вооруженных силовиков и активистов. Результатом ожесточенных столкновений стали десятки человеческих жертв с обеих сторон.

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Ответственность за смерти людей во время массовых акций протеста на Майдане Незалежности в Киеве в январе-феврале 2014 года возложили на экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники ныне расформированного "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам.

По данным Генпрокуратуры, всего во время Евромайдана пострадали 2500 человек, 104 — погибли.