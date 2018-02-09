Найем: глава Николаевской ОГА Савченко знал о подготовке убийств на Майдане

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КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Глава Николаевской областной госадминистрации Алексей Савченко знал о подготовке расстрела активистов на Майдане Незалежности в Киеве в феврале 2014 года, заявил народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем.

Он напомнил, что следствие по одному из фигурантов дела об убийствах на Майдане Юрию Крысину, которого считают организатором "титушок" в Киеве, продолжается.

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"Мы знаем, что он (Крысин — Ред.) знал о расстреле 18-го числа (февраля — Ред.). И во время допроса он сказал, что передал информацию о расстреле нашему коллеге – губернатору Николаевской области Савченко. Савченко знал о расстреле на Майдане еще до того, как он произошел. Что он с этой информацией сделал – мы не знаем", – заявил Найем в пятницу, 9 февраля, с трибуны Верховной Рады.

В свою очередь Савченко, который ранее также был нардепом от БПП, отвечая на вопрос журналистов, знал ли он о подготовке расстрела Майдана, сказал, что "все следственные действия и допросы должны комментировать следователи и ГПУ".

"Вы касаетесь темы, которая для меня является оскорбительной и сегодня наш с вами разговор и все, что я вам говорил, вы просто нивелировали, к сожалению… Вы услышали какие-то слухи и сплетни", – заверил глава Николаевской области.

Главная киевская площадь — Майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции Украины 21 ноября 2013 года, сразу после заявления тогдашнего правительства о приостановке подготовки к подписанию соглашения об ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния вооруженных силовиков и активистов. Результатом ожесточенных столкновений стали десятки человеческих жертв с обеих сторон.

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Ответственность за смерти людей во время массовых акций протеста на Майдане Незалежности в Киеве в январе-феврале 2014 года возложили на экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники ныне расформированного "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам.