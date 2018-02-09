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    Общество

    Найем: глава Николаевской ОГА Савченко знал о подготовке убийств на Майдане

    Тема:

    Расследование убийств на Майдане. Медленно и скрытно (65)

    (обновлено: )49210
    По словам народного депутата Мустафы Найема, нынешний глава Николаевской областной госадминистрации Алексей Савченко знал о подготовке расстрелов активистов на Майдане в феврале 2014 года.
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    Алексей Савченко
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Глава Николаевской областной госадминистрации Алексей Савченко знал о подготовке расстрела активистов на Майдане Незалежности в Киеве в феврале 2014 года, заявил народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем.

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    Он напомнил, что следствие по одному из фигурантов дела об убийствах на Майдане Юрию Крысину, которого считают организатором "титушок" в Киеве, продолжается.

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    "Мы знаем, что он (Крысин — Ред.) знал о расстреле 18-го числа (февраля — Ред.). И во время допроса он сказал, что передал информацию о расстреле нашему коллеге – губернатору Николаевской области Савченко. Савченко знал о расстреле на Майдане еще до того, как он произошел. Что он с этой информацией сделал – мы не знаем", – заявил Найем в пятницу, 9 февраля, с трибуны Верховной Рады.

    В свою очередь Савченко, который ранее также был нардепом от БПП, отвечая на вопрос журналистов, знал ли он о подготовке расстрела Майдана, сказал, что "все следственные действия и допросы должны комментировать следователи и ГПУ".

    "Вы касаетесь темы, которая для меня является оскорбительной и сегодня наш с вами разговор и все, что я вам говорил, вы просто нивелировали, к сожалению… Вы услышали какие-то слухи и сплетни", – заверил глава Николаевской области.

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    Главная киевская площадь — Майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции Украины 21 ноября 2013 года, сразу после заявления тогдашнего правительства о приостановке подготовки к подписанию соглашения об ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния вооруженных силовиков и активистов. Результатом ожесточенных столкновений стали десятки человеческих жертв с обеих сторон. 

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    Ответственность за смерти людей во время массовых акций протеста на Майдане Незалежности в Киеве в январе-феврале 2014 года возложили на экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники ныне расформированного "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам.

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