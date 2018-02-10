Твари и скоты! Известный волонтер жестко прошелся по нардепам-майдановцам

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Известный волонтер, музыкант и в прошлом автогонщик Алексей Мочанов разместил на своей станице в Facebook пост, посвященный некоторым деятелям Революции достоинства, которые, по его мнению предали "идеалы Майдана". Пост Мочанова, изобилующий ненормативной лексикой, стремительно набирает популярность среди пользователей.

Под "горячую руку" волонтера попали заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский (отвечает за медицинскую реформу) и Михаил (казак) Гаврилюк (народный депутат от фракции "Народный фронт").

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"Две выдающиеся твари, выродки и скоты… И верну на землю. Обоих. В ту грязь, где оба этих червя дождевых никчёмных выросли и ждут крючка с рыбалки. Линчевский и Гаврилюк", — написал Мочанов.

В конце он также нелицеприятно вспомнил и о народном депутате от БПП Ольге Богомолец, которая руководила медслубой во время Майдана: "Но она женщина. О ней нельзя матом".

Facebook Алексея Мочанова Скандальный пост Алексея Мочанова

Мочанов не стал конкретизировать в посте, чем именно не угодили перечисленные деятели, однако отметил в одном из комментариев, что, в частности, Гаврилюк является главным разочарованием Майдана, а Линчевский "давно пытается кончить Институт сердца Бориса Тодурова".

Кроме того, волонтер несколько раз в разделе комментарии опубликовал сюжет одного из украинских телеканалов о существенном повышении зарплат народным депутатам. Впрочем, в сюжете ни Гаврилюка, ни Богомолец нет.

На данный момент никакой реакции на гневный пост Мочанова от его "героев" не последовало.