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    Общество

    Твари и скоты! Известный волонтер жестко прошелся по нардепам-майдановцам

    (обновлено: )80681
    Под "горячую руку" Алексея Мочанова попали заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский и народный депутат от фракции "Народный фронт" Михаил Гаврилюк. Досталось также и главе комитета ВР по вопросам здравоохранения Ольге Богомолец.
    Алексей Мочанов. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Известный волонтер, музыкант и в прошлом автогонщик Алексей Мочанов разместил на своей станице в Facebook пост, посвященный некоторым деятелям Революции достоинства, которые, по его мнению предали "идеалы Майдана". Пост Мочанова, изобилующий ненормативной лексикой, стремительно набирает популярность среди пользователей.

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    Под "горячую руку" волонтера попали заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский (отвечает за медицинскую реформу) и Михаил (казак) Гаврилюк (народный депутат от фракции "Народный фронт").

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    "Две выдающиеся твари, выродки и скоты… И верну на землю. Обоих. В ту грязь, где оба этих червя дождевых никчёмных выросли и ждут крючка с рыбалки. Линчевский и Гаврилюк", — написал Мочанов. 

    В конце он также нелицеприятно вспомнил и о народном депутате от БПП Ольге Богомолец, которая руководила медслубой во время Майдана: "Но она женщина. О ней нельзя матом".

    Facebook Алексея Мочанова
    Скандальный пост Алексея Мочанова

    Мочанов не стал конкретизировать в посте, чем именно не угодили перечисленные деятели, однако отметил в одном из комментариев, что, в частности, Гаврилюк является главным разочарованием Майдана, а Линчевский "давно пытается кончить Институт сердца Бориса Тодурова". 

    Кроме того, волонтер несколько раз в разделе комментарии опубликовал сюжет одного из украинских телеканалов о существенном повышении зарплат народным депутатам. Впрочем, в сюжете ни Гаврилюка, ни Богомолец нет.

    На данный момент никакой реакции на гневный пост Мочанова от его "героев" не последовало. 

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