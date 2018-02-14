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    В мире

    Жертвами стрельбы в школе во Флориде стали несколько человек

    (обновлено: )65
    Общее число пострадавших в результате стрельбы до сих пор точно не установлено. По данным местных СМИ, речь может идти о 20-50 раненых.
    Стрельба в школе во Флориде
    foxnews.com

    КИЕВ, 15 фев – РИА Новости Украина. Несколько человек погибли в результате стрельбы в школе на юге Флориды, сообщает Fox News со ссылкой на сенатора от этого штата Билла Нельсона.

    "Несколько погибших", — цитирует телеканал слова сенатора.

    miamiherald.com
    Стрельба в школе во Флориде

    Общее число пострадавших до сих пор точно не установлено, некоторые СМИ сообщают о 20-50 раненых. Издание Miami Herald со ссылкой на главу местного пожарного департамента ранее написало об одном погибшем.

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    Полиция опознала стрелявшего в школе на юге Флориды, им оказался учащийся этого учебного заведения, он уже задержан полицией.

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