Жертвами стрельбы в школе во Флориде стали несколько человек

КИЕВ, 15 фев – РИА Новости Украина. Несколько человек погибли в результате стрельбы в школе на юге Флориды, сообщает Fox News со ссылкой на сенатора от этого штата Билла Нельсона.

"Несколько погибших", — цитирует телеканал слова сенатора.

miamiherald.com Стрельба в школе во Флориде

Общее число пострадавших до сих пор точно не установлено, некоторые СМИ сообщают о 20-50 раненых. Издание Miami Herald со ссылкой на главу местного пожарного департамента ранее написало об одном погибшем.

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Полиция опознала стрелявшего в школе на юге Флориды, им оказался учащийся этого учебного заведения, он уже задержан полицией.