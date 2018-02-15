Не менее 16 человек погибли при стрельбе в школе во Флориде

КИЕВ, 15 фев – РИА Новости Украина. Не менее 16 человек погибли в результате стрельбы в школе во Флориде, задержан подозреваемый — подросток Николас Круз, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в полиции.

Ранее глава округа Бровард, где произошел инцидент, заявил, что в результате инцидента пострадали 17 человек. Телеканал ABC сообщил о 15 жертвах трагедии. Официального подтверждения числа жертв пока нет.

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"Источники в полиции сообщили, что задержан Николас Круз", — также сказал корреспондент телеканала, подтвердив имя, которое ранее начало циркулировать в СМИ со ссылкой на слова одного из учителей школы. По имеющимся данным, задержанному 18-19 лет, он ранее учился в этой школе, а в прошлом году угрожал своим одноклассникам.

Скриншот CNN Задержание подозреваемого, устроившего стрельбу в школе во Флориде

Стрельба произошла в школе в городке Паркленд в 60 километрах к северу от Майами днем в среду. В ней обучается около 3 тысяч детей в возрасте от 14 до 18 лет.

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