Преступники наводнили Одессу под видом переселенцев — Форостяк

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Днепр, Харьков, Запорожье и Одесса — самые криминальные города Украины. Об этом в интервью одному из украинских СМИ заявил глава Национальной полиции Сергей Князев. По его словам, самый низкий уровень преступности — в Донецкой и Луганской областях. Он говорит, что на Донбассе очень много полицейских, и потому правонарушителям там неуютно.

Почему же некоторые города Украины становятся рекордсменами по количеству преступлений, рассказал советник председателя Одесской областной полиции Руслан Форостяк в эфире радиостанции Голос Столицы.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чому Одеса увійшла до переліку найбільш кримінальних міст України?

— Зрозуміло, чому. Це, по-перше, за відсутності можливості відпочивати громадянам в Криму зараз весь курортний сезон і весь відпочинок так званий відбувається в Одесі та Одеській області. Відповідно, це новий виклик і навантаження і для правоохоронних органів, і для органів місцевого самоврядування.

По-друге, Одеса знаходиться, так само, як і Київ, столиця нашої країни, в епіцентрі соціально-політичних баталій, які точаться в усій країні. Тобто соціально-політичні протиріччя, боротьба приводить також до того, що кримінал, який прикривається громадською активністю в деяких проявах, і взагалі кримінальний туризм, який зараз є новим викликом для нашої країни, має місце в Одесі і досить суттєво впливає на криміногенну ситуацію.

Поза туристичним сезоном яка статистика?

— Поза туристичним сезоном статистика середня, якщо порівнювати загальнодержавний рівень середній.

048.ua На месте стрельбы в Одессе

Пан Князєв говорив про те, що показники в Одесі і область відрізняються. Це дійсно так?

— Показники, дійсно, по Одесі окремо беруться до уваги, і по Одеській області. Хочу сказати, що Одеса, навпаки, зараз більш позитивна, ніж область, тому що все таки працює і патрульна поліція, і Нацгвардія. І була дуже жахлива ситуація на південному заході нашої області, але із введенням туди підрозділів Нацгвардії, що взялись до охорони громадського порядку, там значно покращилась ситуація. І з розумінням поставились до цього органи місцевого самоврядування, вони сприяють цим ініціативам, ідуть назустріч, допомагають в цьому. Є позитивна динаміка, ми її фіксуємо і можемо пишатись тим, що якісь кроки здійснюються.

Чи вистачає спеціалістів? В МВС казали, що є нестача патрульних поліцейських.

— Проблеми з кадровим забезпеченням досить суттєві в Одесі. Це, дійсно, факт, ми його визнаємо і фіксуємо — це і кадрова молодь, і відсутність креативної молоді, яка мотивована і працює в правоохоронних органах в деяких аспектах. Наприклад, що стосується ювенальної превенції, то там є досить великий відсоток молодих кадрів. Якщо взяти до уваги, наприклад, північ нашої області, де в виді експерименту запроваджені так звані кримінальні детективи поліцейські — це експеримент, комісія консультативна з допомоги реформування поліції допомогла нам у створенні такої групи. Вони працюють і поєднують в собі і слідчих, і оперативних співробітників розшуку в одній особі. І це досить ефективно для сільської місцевості, де мало правоохоронців, де мало дільничних, де обмежені ресурси. Взагалі є така концепція – розвивати так звані служби шерифів, де б обирали громадяни в сільській місцевості собі шерифів.

На ваш погляд, чому Князєв виділив саме Одесу?

— Голова Нацполіції бачить Одесу як проблемний регіон, незважаючи на те, що він покращується, проблеми залишаються. Тому що це південний кордон нашої країни, це морські ворота, тут зосереджені всі ресурси, що стосується морських перевезень, перевалки досить потужної, експорту морськими воротами. Тут є кордон з Молдовою.

Це все не вчора з’явилось.

— Це з’явилось під час реформи, коли реформа привела до деяких нерозумних кроків. Мається на увазі закон Савченко, що дав змогу досить багатьом злочинцям звільнитись з місць покарання.

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Це ж не лише Одеси стосується.

— Це стосується взагалі країни, але вихідці з Луганська, Донецька, кримінал весь чомусь опиняється в Одесі.

То проблема Одеської області в криміналі з Донецької і Луганської областей?

— У нас затримувались особи, що здійснювали злочини на території Донецької, Луганської області.

Певно, по всій країні таке відбувається?

— Якщо взяти в порівнянні, куди вони прямують, то вони під виглядом переселенців потрапляють до Одеси. Є факти встановлені, що під видом переселенців ці особи, що здійснювали злочини на території Донецької, Луганської області, потім затримуються тут в Одесі.

Ранее юрист Ання Маляр, комментируя рост преступности в стране, заявила, что гранаты в кармане сейчас нет только у ленивого.

Кроме того, она отметила, что законодательство не успевает реагировать на новые виды преступлений.