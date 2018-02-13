Кровь рекой. Эпидемия поножовщины и криминала в Украине

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Убийство из-за замечания

На автобусной остановке у станции метро "Черниговская" в столице в субботу средь бела дня военнослужащий убил мужчину. По данным полиции, конфликт между двумя мужчинами возник в очереди на маршрутку – один из них пытался пройти без очереди, но ему сделали замечание. После этого он пошел в магазин, купил кухонный нож, вернулся и нанес оппоненту несколько ударов ножом. Приехавшие медики только констатировали смерть пострадавшего, а подозреваемого задержали через несколько часов — в содеянном он сознался.

Погибший был шеф-поваром одесского ресторана Русланом Юрченко. В очереди он стоял вместе с супругой, убийство произошло у нее на глазах. В СМИ сообщили, что задержанный по подозрению в убийстве — солдат-контрактник 72-й бригады в момент совершения преступления, вероятно, был в состоянии наркотического опьянения.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос высказал другую версию трагедии. Он связывает совершенное военным убийство в Киеве с посттравматическим синдромом в результате боевых действий.

"Офицер в Киеве беспричинно убил гражданского человека. Неужели наш вечно временный министр здравоохранения и народные избранники слепые того, что военные страдают посттравматическим синдромом в результате боевых действий?. Неужели за 4 года почти войны нельзя найти средства и разработать программы для реабилитации тех, кто вернулся с АТО? Ранее "пугающим стимулом" что-то делать для социальной и медицинской защиты военных была военная прокуратура. Теперь по закону — никто! Реформы", — заявил Матиос.

Жестокое убийство на маршрутной остановке вызвало в обществе широкий резонанс. В частности, под постом в Facebook друга погибшего, Евгения Келдеша, возникла перепалка после того, как одна из пользователей заявила, что никакого права у Юрченко делать замечание военнослужащему не было.

Скриншот Переписка по поводу убийства военным человека в Киеве

По мнению же блоггеров, инцидент демонстрирует, что на сегодняшний день столичные улицы становятся небезопасными.

"Но сейчас время очень дурное. Все старые понятия полетели к чертям. Невозможно спрогнозировать, что будет. Отчасти — даже в Одессе. А в Киеве, где самый центр угара — тем паче. И вот ты действуешь так, как привык действовать. Но он действует не так, как ты привык: пьяный хам просто достаёт нож и бьёт тебя в сердце. Да как так-то? А вот так. И вот такие штуки — это очень неприятно. Потому что улицы действительно становятся небезопасным местом. Даже не из-за оргпреступности. А из-за того, что слишком много тут народу с перепутавшимися берегами", — отреагировал главред одесского интернет-издания "Таймер" Юрий Ткачев в своем Facebook.

Стрельба по людям

Также в столице в ночь на 11 февраля неизвестный пьяный мужчина открыл огонь по толпе у одного из баров в Соломенском районе. Сообщалось, что у заведения между парнем и девушкой вспыхнула ссора, в результате которой парень достал оружие и начал стрелять по компании молодых людей, которые находились возле бара.

kiev.informator.ua На месте стрельбы в Киеве

Всего прозвучало семь выстрелов. Молодым людям удалось выбить оружие из рук и скрутить хулигана, однако ему и девушке, с которой он ссорился, удалось скрыться.

Поножовщина везде

Не обошлось без кровавых происшествий и во Львове. В ночь на воскресенье в центре города девушка нанесла два ножевых ранения двум парням, после чего скрылась с места происшествия.

Всего злоумышленников было трое — две девушки, блондинка и брюнетка, примерно 180 см роста, а также парень. Все были одеты в темную одежду и могли скрыться на Skoda Fabia с регистрацией Ивано-Франковской области.

Еще одна поножовщина произошла в ночь на понедельник в Голосеевском районе столицы. Как уточнили правоохранители, 25-летний мужчина у станции метро "Голосеевская" набросился с ножом на двух киевлян 1990 и 1976 года рождения, которые были в состоянии алкогольного опьянения, и несколько раз ударил их.

Нападению предшествовала словесная перепалка, а когда же один из пострадавших начал убегать, нападающий догнал его недалеко от станции метро и продолжал бить руками и ногами. Злоумышленника задержал наряд патрульной полиции, проезжавший рядом, а пострадавших госпитализировали.

Пьяные смертельные ДТП

В Белой Церкви Киевской области на выходных девушка за рулем Peugeot, который двигался на большой скорости, сбила на пешеходном переходе военнослужащего и пожилую женщину. Пострадавшая скончалась на месте, а мужчину в тяжелом состоянии отправили в реанимацию. СМИ сообщали, что виновница аварии находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

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Машина также снесла фонарный столб.

Еще одно пьяное ДТП произошло на Буковине. В субботу пьяный водитель Seat в селе Редковцы Черновицкой области на иностранных номерах сбил двух школьников, которые шли по обочине дороги в попутном направлении. От полученных травм один из подростков скончался в больнице. У другого парня врачи диагностировали ушибы.

По данным местных СМИ, погибшему подростку было 15 лет.

По данным материалов открытых источников интернет