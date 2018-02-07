Криминальный авторитет задержан в Киеве за изощренные аферы с жильем

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Сотрудники Службы безопасности Украины задержали киевлянина по подозрению в создании организованной преступной группировки для незаконного отчуждения недвижимости, сообщает пресс-служба СБУ.

"Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Киеве организованную преступную группировку, которая осуществляла незаконные сделки в сфере недвижимости", — сказано в сообщении.

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Правоохранители установили, что в состав группировки, которую возглавлял ранее судимый местный "криминальный авторитет", входило 7 жителей столицы. Для переоформления жилья на подставных лиц подозреваемые использовали поддельные доверенности и вносили неправдивые данные в систему Государственного реестра прав на недвижимое имущество.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что в течение 2017 года злоумышленники осуществили отчуждение нескольких жилых и нежилых объектов недвижимости в центральных районах Киева.

Пресс-служба СБУ Во время задержания в Киеве

Сотрудники СБУ задержали организатора противоправной схемы по месту временного проживания в Голосеевском районе столицы. Во время обысков у фигурантов дела правоохранители изъяли поддельные печати юридических лиц, паспорта граждан Украины и незаполненные нотариальные бланки.

В организатора группировки оперативники спецслужбы обнаружили также самодельное огнестрельное оружие, более 300 патронов калибра 7,62 мм и специальные технические средства для снятия информации.

Ранее в Запорожье был задержан гражданин Азербайджана, который подозревается в убийстве военнослужащего в Киеве.