наверх
07.02.201806:21
Курсы валют НБУ
  • USD27.46- 0.28
  • EUR33.86- 0.66
Рубрики
Ещё
    Киев

    Криминальный авторитет задержан в Киеве за изощренные аферы с жильем

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (240)

    (обновлено: )95
    По оперативным данным, в течение 2017 года злоумышленники осуществили отчуждение нескольких жилых и нежилых объектов недвижимости в центральных районах Киева.
    Задержание криминального авторитета в Киеве
    Пресс-служба СБУ

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Сотрудники Службы безопасности Украины задержали киевлянина по подозрению в создании организованной преступной группировки для незаконного отчуждения недвижимости, сообщает пресс-служба СБУ.

    Протест в центре Киева против Национальной дружины
    Радио Свобода
    Дружинников бьют, занимай очередь

    "Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Киеве организованную преступную группировку, которая осуществляла незаконные сделки в сфере недвижимости", — сказано в сообщении.

    Читайте также: Одесса, наши дни: в лужах крови голодные дети, но их спасли 

    Правоохранители установили, что в состав группировки, которую возглавлял ранее судимый местный "криминальный авторитет", входило 7 жителей столицы. Для переоформления жилья на подставных лиц подозреваемые использовали поддельные доверенности и вносили неправдивые данные в систему Государственного реестра прав на недвижимое имущество.

    Оперативники спецслужбы задокументировали, что в течение 2017 года злоумышленники осуществили отчуждение нескольких жилых и нежилых объектов недвижимости в центральных районах Киева.

    Пресс-служба СБУ
    Во время задержания в Киеве

    Сотрудники СБУ задержали организатора противоправной схемы по месту временного проживания в Голосеевском районе столицы. Во время обысков у фигурантов дела правоохранители изъяли поддельные печати юридических лиц, паспорта граждан Украины и незаполненные нотариальные бланки.

    В организатора группировки оперативники спецслужбы обнаружили также самодельное огнестрельное оружие, более 300 патронов калибра 7,62 мм и специальные технические средства для снятия информации.

    Ранее в Запорожье был задержан гражданин Азербайджана, который подозревается в убийстве военнослужащего в Киеве. 

    Ссылки по теме:
      Теги:
      Темы дня
      Флаги Израиля
      Украина - Польша: Бандера раздора
      Ситуация во Львовской области после снегопада
      Украина: снежно-дождевой армагеддон
      Анатолий Матиос
      Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?
      Игорь Гужва. Архивное фото
      Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину