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    Появилось видео с места нападения в школе Улан-Удэ

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    Утром в пятницу произошло нападение на школу №5, расположенную в поселке Сосновый Бор города Улан-Удэ. На школу в Улан-Удэ напали трое молодых людей. СК сообщает об одном подростке.
    Канал БИЗНЕС Online на Youtube

    По данным прокуратуры республики, после нападения в больницы доставлены шесть человек, трое из них, в том числе учитель, находятся в тяжелом состоянии.  Среди пострадавших сам нападавший — подросток пытался ранить себя ножом. Власти республики сообщают, что ранены четыре человека, в том числе три ученика 7 класса.

    Как сообщил агентству РИА Новости один из учащихся школы, семиклассник Кирилл, когда произошло нападение, он сидел на уроке. Забежал учитель и сказал, что эвакуация, дети подумали, что учебная.

    Спустившись вниз, школьники увидели девочку с рассеченной щекой, у другой ученицы была повреждена рука. "Мой друг рассказывал стих на уроке, учитель сказал ему сесть, после этого кинули "коктейль Молотова", — сказал школьник.

    Он рассказал, что все дети вышли во двор, стояли там минут 10, после этого все побежали. Кто-то кричал, что нападавшие с пистолетом. При этом, по словам мальчика, выстрелов не было.

    Он также пересказал слова Станислава, его друга, который был в тот момент в классе. "Я рассказывал стих, мне сказали, чтобы я садился, потому что хорошо его знаю. Если бы не сказали, и я бы договорил – меня бы просто не было сейчас… Это все в моем классе происходило. В мой класс кинул "коктейль Молотова", — сказал ученик.

    Другой ученик рассказал РИА Новости, что напали девятиклассники, после того как кинули "коктейль Молотова", повалили девочку на пол и нанесли удары по голове. По словам школьника, нападавших было двое, они из этой же школы.

    Учащиеся школы по чатам в соцсетях распространяют фото двоих нападавших, рассказал РИА Новости один из учеников школы Даниил. "Из нашей школы они. У нас в ВКонтакте группа, туда скинули эти фотки", — сказал ученик.

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