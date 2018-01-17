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    В Днепропетровской области нашли тело убитой школьницы

    (обновлено: )33504
    В полиции сообщили, что к раскрытию преступления, убийства школьницы, привлекался кинолог со служебной собакой Громом.
    На месте убийства в Днепропетровской области
    Національна поліція України

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Полиция задержала 21-летнего подозреваемого в убийстве 11-классницы, жительницы села Южное Никопольского района Днепропетровской области.

    Сотрудники уголовного розыска установили, что злоумышленник пришел к дому несовершеннолетней, когда она находилась дома одна. Мужчина ударил девушку бутылкой по голове, а когда она потеряла сознание, нанес кухонным ножом удар в шею.

    Національна поліція України
    На месте убийства в Днепропетровской области

    Мобильный телефон потерпевшей забрал с собой и оставил место преступления. В дальнейшем выбросил его в кусты. Сейчас проводят следственные эксперименты для установления всех обстоятельств дела, сообщает подробности полиция.

    К раскрытию преступления привлекался кинолог со служебной собакой Громом. Собака провела полицейских от дома убитой в магазин, обустроенный камерами видеонаблюдения. В дальнейшем в ходе опроса свидетелей и применением других оперативных мероприятий местонахождение злоумышленника было установлено. Его задержали в собственном доме в соседнем селе.

    Національна поліція України
    Служебная овчарка Гром

    Напомним, в Киеве убили бизнесмена.  Погибшего нашла его бывшая жена.

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