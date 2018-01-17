В Днепропетровской области нашли тело убитой школьницы

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Полиция задержала 21-летнего подозреваемого в убийстве 11-классницы, жительницы села Южное Никопольского района Днепропетровской области.

Сотрудники уголовного розыска установили, что злоумышленник пришел к дому несовершеннолетней, когда она находилась дома одна. Мужчина ударил девушку бутылкой по голове, а когда она потеряла сознание, нанес кухонным ножом удар в шею.

Національна поліція України На месте убийства в Днепропетровской области

Мобильный телефон потерпевшей забрал с собой и оставил место преступления. В дальнейшем выбросил его в кусты. Сейчас проводят следственные эксперименты для установления всех обстоятельств дела, сообщает подробности полиция.

К раскрытию преступления привлекался кинолог со служебной собакой Громом. Собака провела полицейских от дома убитой в магазин, обустроенный камерами видеонаблюдения. В дальнейшем в ходе опроса свидетелей и применением других оперативных мероприятий местонахождение злоумышленника было установлено. Его задержали в собственном доме в соседнем селе.

Національна поліція України Служебная овчарка Гром

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