В США мать убила детей, из которых хотела сделать YouTube-звезд

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. В Северной Каролине женщина убила своих сына и дочь, затем покончила с собой, сообщает телеканал WKRN со ссылкой на полицейских.

Отмечается, что в субботу полиция обнаружила тело 34-летней Кристины Тредвей недалеко от ее дома. По версии следствия, смерть наступила в результате самоубийства.

HEARTBREAKING | Behind crime scene tape you can see a small pink bike with training wheels and a slightly bigger red and black bike parked in the driveway. @wsoctv pic.twitter.com/OwAcRCWl9w — Stephanie Tinoco (@STinocoWSOC9) 14 января 2018 г.

Затем сотрудники приехали домой к семье, где и обнаружили детей женщины — семилетнего сына и трехлетнюю дочь. Установлено, что их гибель была насильственной, причина произошедшего до сих пор неизвестна, однако правоохранители установили что их убила мать.

Кристина Тредвей выкладывала на своем YouTube-канале видеоролики, на большинстве из которых ее дети поют каверы на известные песни.

Ранее сообщалось, что полиция округа Риверсайд в Калифорнии задержала семейную пару, которая удерживала в заточении 13 своих детей возрастом от 2 до 29 лет, некоторые из которых были закованы в цепи.