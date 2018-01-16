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    В мире

    В США мать убила детей, из которых хотела сделать YouTube-звезд

    (обновлено: )39301
    Полиция обнаружила тело 34-летней Кристины Тредвей недалеко от ее дома. По версии следствия, смерть наступила в результате самоубийства. Затем сотрудники приехали домой к семье, где и обнаружили детей женщины.
    Кристина Тредвей с детьми
    WSOC-TV

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. В Северной Каролине женщина убила своих сына и дочь, затем покончила с собой, сообщает телеканал WKRN со ссылкой на полицейских.

    Отмечается, что в субботу полиция обнаружила тело 34-летней Кристины Тредвей недалеко от ее дома. По версии следствия, смерть наступила в результате самоубийства.

     

    Затем сотрудники приехали домой к семье, где и обнаружили детей женщины — семилетнего сына и трехлетнюю дочь. Установлено, что их гибель была насильственной, причина произошедшего до сих пор неизвестна, однако правоохранители установили что их убила мать.

    Кристина Тредвей выкладывала на своем YouTube-канале видеоролики, на большинстве из которых ее дети поют каверы на известные песни.

    Ранее сообщалось, что полиция округа Риверсайд в Калифорнии задержала семейную пару, которая удерживала в заточении 13 своих детей возрастом от 2 до 29 лет, некоторые из которых были закованы в цепи.

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