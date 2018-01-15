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    С ожогами и в крови. В Луганской области жестоко убили младенца

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    По данным СМИ, в частном доме, на отопительной трубе с ожогами обнаружен труп полугодовалой девочки. Кроме того, и на трубе, и на полу под трубой была кровь.
    Рука ребенка
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Неподалеку Луганска нашли изуродованное тело младенца. Об этом сообщили пользователи соцсетей, передает "Depo.Донбасс".

    Тело убитого младенца обнаружили 14 января во дворе частного дома в поселке Роскошное. Известно, что ребенку не исполнилось даже 1 года.

    "В частном доме, на отопительной трубе с ожогами обнаружен труп полугодовалой девочки. Кроме того, и на трубе, и на полу под трубой была кровь", – отмечают пользователи соцсетей.

    По словам местных жителей, отцом убитого младенца был ополченец ЛНР, который погиб в 2017 году. Пока неизвестно, что стало причиной смерти ребенка.

    Напомним, в Днепропетровской области мать во время кормления убила младенца.

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