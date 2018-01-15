Выстрелом в голову. На Волыни подросток убил знакомого из ружья

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. В воскресенье вечером 15-летний житель Владимир-Волынского района в результате неосторожного обращения с охотничьим оружием случайно выстрелил в голову 16-летнему односельчанину, после чего тот скончался, сообщает в понедельник сектор коммуникации полиции Волынской области.

Полицейские предварительно установили, что 14 января, около 17 часов, 15-летний несовершеннолетний по месту жительства во время неосторожного обращения с ружьем своего отца сделал выстрел в голову 16-летнему односельчанину. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

Охотничье ружье "ИЖ 17" не было зарегистрировано в установленном законом порядке. Согласно действующему законодательству, отец за ненадлежащее хранение гладкоствольного оружия будет привлечен к административной ответственности.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает, в частности, от трех до пяти лет лишения свободы.

Напомним, во Львовской области во время незаконной охоты 38-летний мужчина нанес смертельное огнестрельное ранение своему отцу.