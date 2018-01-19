В столице Бурятии совершено нападение на школу, есть пострадавшие - СМИ

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Следователи проверяют информацию о нападении на школу в Улан-Удэ (Россия), сообщил РИА Новости официальный представитель СУСК по Бурятии Дмитрий Столяров.

По данным региональных СМИ, в пятницу утром в школу в поселке Сосновый Бор в Улан-Удэ ворвался вооруженный топором старшеклассник с "коктейлем Молотова" и устроил пожар, есть пострадавшие. Здание, по данным СМИ, сильно пострадало от огня.

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"Пока нет информации, на место прибыли наши следователи. Все выясняем", — сказал Столяров.

Он добавил, что группа работает в школе №5 в Октябрьском районе Улан-Удэ.

Также сообщается, что глава Бурятии Алексей Цыденов возвращается из командировки в Монголии после известия о нападении ученика на школу. Кроме того, на место ЧП направлены чиновники правительства республики.

baikal-daily Последствия нападения и пожара в школе в столице Бурятии Улан-Удэ

Напомним, в понедельник, 15 января, в одно из школ Перми (Россия) школе произошла драка с поножовщиной, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Подозреваемые подростки задержаны. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.