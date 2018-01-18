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    В Черновцах требуют ввести карантин в школах

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    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших (69)

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    Согласно петиции, появившейся на сайте Черновицкого городского совета, необходимо ввести карантин в черновицких школах, в соответствии с увеличением количества больных и из-за минусовой температуры.
    Питание в школе
    Украинское фото

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Родители школьников просят ввести карантин в учебных заведениях из-за низкой температуры воздуха. Петиция с соответствующим предложением появилась на сайте городского совета, сообщает сайт 0372.ua.

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    "Необходимо ввести карантин в черновицких школах, в соответствии с увеличением количества больных и из-за минусовой температуры в Черновицкой области, которая привела к смерти уже 3 человек от обморожения", — говорится в тексте петиции.

    Напомним, глава Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Владимир Курпита заявил, что за первые две недели 2018 года корью в Украине заболели уже 1285 человек.

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