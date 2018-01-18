В Черновцах требуют ввести карантин в школах

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Родители школьников просят ввести карантин в учебных заведениях из-за низкой температуры воздуха. Петиция с соответствующим предложением появилась на сайте городского совета, сообщает сайт 0372.ua.

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"Необходимо ввести карантин в черновицких школах, в соответствии с увеличением количества больных и из-за минусовой температуры в Черновицкой области, которая привела к смерти уже 3 человек от обморожения", — говорится в тексте петиции.

Напомним, глава Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Владимир Курпита заявил, что за первые две недели 2018 года корью в Украине заболели уже 1285 человек.