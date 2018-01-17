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    Резня в российской школе. Учительнице нанесли 17 ножевых ранений

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    Учительнице, которая уже пришла в сознание после инцидента и первой операции, а также начала самостоятельно дышать, в ночь на среду проведут повторную операцию.
    Резня в пермской школе
    REUTERS Maksim Kimerling

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Учительница Наталия Шагулина, пострадавшая при спасении детей в драке с поножовщиной в пермской школе №127, получила 17 ножевых ранений, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова.

    Резня в пермской школе
    govoritmsk
    Поножовщина в пермской школе: герой - учитель и 15 раненых

    "Учитель 4 Б класса Шагулина Наталия Васильевна – герой! Она получила 17 ножевых ранений, спасая детей. Сегодня, придя в себя, она спросила: "Как дети?" Ее состояние остается очень тяжелым. Пожелаем все вместе ей выздоровления!", – написала Денисова в своем аккаунте в соцсети Facebook.

    Во вторник сообщалось, что учительнице, которая уже пришла в сознание после инцидента и первой операции, а также начала самостоятельно дышать, в ночь на среду проведут повторную операцию.

    Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к губернатору Пермского края Максиму Решетникову с предложением представить учительницу к государственной награде.

    В понедельник в пермской школе произошла драка с поножовщиной, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Подозреваемые подростки задержаны. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

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