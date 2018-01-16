В Германии автобус со школьниками врезался в стену дома: 20 пострадавших

Rene Priebe/dpa via AP

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Школьный автобус с детьми въехал в стену жилого дома в немецком городе Эбербах (федеральная земля Баден-Вюртемберг), полиция сообщает о 20 пострадавших, сообщило агентство dpa.

"Автобус въехал утром во вторник в стену дома", — рассказал представитель полиции Манхайма.

Инцидент произошел после семи утра на улице Одельвальдштрассе. На месте работают полиция, пожарные и скорая. Дорога полностью перекрыта. Другие подробности происшествия пока не приводятся.



