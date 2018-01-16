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    В Германии автобус со школьниками врезался в стену дома: 20 пострадавших

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    По данным полиции, пострадали не менее двадцати человек. Инцидент произошел после семи утра на улице Одельвальдштрассе. На месте работают полиция, пожарные и скорая. Дорога полностью перекрыта.
    В Германии автобус со школьниками врезался в стену жилого дома
    Rene Priebe/dpa via AP

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Школьный автобус с детьми въехал в стену жилого дома в немецком городе Эбербах (федеральная земля Баден-Вюртемберг), полиция сообщает о 20 пострадавших, сообщило агентство dpa.

    Резня в пермской школе
    REUTERS Maksim Kimerling
    Кровавая резня в российской школе. Кадры с места ЧП

    "Автобус въехал утром во вторник в стену дома", — рассказал представитель полиции Манхайма.

    Инцидент произошел после семи утра на улице Одельвальдштрассе. На месте работают полиция, пожарные и скорая. Дорога полностью перекрыта. Другие подробности происшествия пока не приводятся.

    Напомним, в понедельник в пермской школе произошла драка с поножовщиной, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Подозреваемые задержаны. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.
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