В Германии автобус со школьниками врезался в стену дома: 20 пострадавших

Rene Priebe/dpa via AP
КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Школьный автобус с детьми въехал в стену жилого дома в немецком городе Эбербах (федеральная земля Баден-Вюртемберг), полиция сообщает о 20 пострадавших, сообщило агентство dpa.
"Автобус въехал утром во вторник в стену дома", — рассказал представитель полиции Манхайма.
Инцидент произошел после семи утра на улице Одельвальдштрассе. На месте работают полиция, пожарные и скорая. Дорога полностью перекрыта. Другие подробности происшествия пока не приводятся.
Напомним, в понедельник в пермской школе произошла драка с поножовщиной, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Подозреваемые задержаны. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.