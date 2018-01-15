Во Львове эвакуировали школу из-за сообщения о минировании

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Во Львове правоохранители проверяют сообщение о заминировании школы.

"Анонимное сообщение о заминировании школы по улице Трилевского во Львове на оперативную линию 102 поступило сегодня, 15 января, в 10.07. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, эксперты-взрывотехники, кинологи и работники других служб. Правоохранители обследуют помещение школы и прилегающую территорию", — сообщает полиция области.

Ранее сообщалось, что Днепровский районный суд Киева приговорил к четырем годам лишения свободы мужчину, сделавшего ложное сообщение о минировании станции метро "Героев Днепра".