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    Во Львове эвакуировали школу из-за сообщения о минировании

    (обновлено: )288
    В полиции Львовской области сообщили, что из-за сообщение о минировании пришлось эвакуировать всех учеников и учителей общеобразовательной школы.
    Взрывотехники. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Во Львове правоохранители проверяют сообщение о заминировании школы.

    "Анонимное сообщение о заминировании школы по улице Трилевского во Львове на оперативную линию 102 поступило сегодня, 15 января, в 10.07. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, эксперты-взрывотехники, кинологи и работники других служб. Правоохранители обследуют помещение школы и прилегающую территорию", — сообщает полиция области.

    Ранее сообщалось, что Днепровский районный суд Киева приговорил к четырем годам лишения свободы мужчину, сделавшего ложное сообщение о минировании станции метро "Героев Днепра".

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