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    ДТП со школьниками в Германии. СМИ сообщили о 43 пострадавших

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    По данным СМИ, речь идет не о школьном, а о рейсовом автобусе, который, однако, утром перевозил многих школьников. Водитель получил легкие травмы, шестеро детей находятся в тяжелом состоянии.
    В Германии автобус со школьниками врезался в стену жилого дома
    Rene Priebe/dpa via AP

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. В результате ДТП с автобусом с детьми в Германии пострадали 43 человека, шестеро детей находятся в тяжелом состоянии, сообщил немецкий телеканал SWR со ссылкой на полицию.

    Ранее о том, что школьный автобус с детьми въехал в стену жилого дома в немецком городе Эбербах (федеральная земля Баден-Вюртемберг), в результате чего пострадали как минимум 20 человек, сообщило агентство dpa.

    Rene Priebe/dpa via AP
    В Германии автобус со школьниками врезался в стену жилого дома

    Причины происшествия пока не уточняются. По данным SWR, речь идет не о школьном, а о рейсовом автобусе, который, однако, утром перевозил многих школьников. Водитель получил легкие травмы, передает телеканал со ссылкой на полицию. На место ДТП прибыли наряды полиции, спасатели и кареты скорой помощи.

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