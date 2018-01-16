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    Россия

    Резня в российской школе: пострадавшая учительница пришла в сознание

    (обновлено: )64720
    По словам медиков, подростки, ставшие инициаторами конфликта с поножовщиной, находятся в состоянии средней тяжести, у их палат дежурят сотрудники полиции.
    Резня в пермской школе
    REUTERS Maksim Kimerling

    КИЕВ, 16 янв – РИА Новости Украина. Учительница, пострадавшая в драке с поножовщиной в пермской школе, пришла в сознание, но пока не может разговаривать, сообщил РИА Новости главный врач пермской Городской клинической больницы №4 Андрей Ронзин.

    Резня в пермской школе
    REUTERS Maksim Kimerling
    Кровавая резня в российской школе. Кадры с места ЧП

    "Она пришла в сознание. Она все понимает, реагирует на просьбы, на обращенную речь, просто она еще на искусственной вентиляции легких, она еще слаба", — сказал Ронзин, добавив, что разговаривать пострадавшая пока не может.

    По его информации, подростки, ставшие инициаторами конфликта с поножовщиной, находятся в состоянии средней тяжести, у их палат дежурят сотрудники полиции.

    Драка с поножовщиной произошла в понедельник в пермской школе, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Подозреваемые задержаны. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

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