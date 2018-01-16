Резня в российской школе: пострадавшая учительница пришла в сознание

КИЕВ, 16 янв – РИА Новости Украина. Учительница, пострадавшая в драке с поножовщиной в пермской школе, пришла в сознание, но пока не может разговаривать, сообщил РИА Новости главный врач пермской Городской клинической больницы №4 Андрей Ронзин.

"Она пришла в сознание. Она все понимает, реагирует на просьбы, на обращенную речь, просто она еще на искусственной вентиляции легких, она еще слаба", — сказал Ронзин, добавив, что разговаривать пострадавшая пока не может.

По его информации, подростки, ставшие инициаторами конфликта с поножовщиной, находятся в состоянии средней тяжести, у их палат дежурят сотрудники полиции.

Драка с поножовщиной произошла в понедельник в пермской школе, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Подозреваемые задержаны. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.