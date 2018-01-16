Поножовщина в пермской школе: герой - учитель и 15 раненых

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РИА Новости Украина

Драка с поножовщиной произошла в понедельник в пермской школе, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Причины и обстоятельства инцидента до сих пор не ясны, на месте работают следователи.

Вице-премьер РФ Ольга Голодец назвала ЧП вопиющим случаем, и пообещала усилить меры безопасности в школах, пишут РИА Новости.

Трагедия произошла в 10:19 по местному времени в школе №127 Мотовилихинского района Перми в первый день после зимних каникул. По данным ГУМВД, инцидент в школе начался с драки бывшего и нынешнего учеников школы, одному из которых 15, другому 16 лет. В ход у обоих пошли ножи. Их попытались разнять преподаватель и другие школьники — в итоге пострадали 15 человек, 12 из которых госпитализированы. Большая часть пострадавших – ученики четвертого класса.

Часть раненых детей в ходе инцидента смогли убежать в расположенный рядом со школой торговый центр "Кит".

"Они наперебой объясняли, что на них в школе совершили нападение. Сотрудники торгового центра немедленно нажали на "тревожную кнопку" — вызвали охрану и позвонили во все экстренные службы. Медики скорой помощи приехали очень быстро, практически в течение 10 минут. До их приезда сотрудники магазина занимались детьми: успокаивали и дали попить воды", — рассказал представитель торгового центра.

По данным Росгвардии, "тревожная кнопка" сработала и в школе, где произошел инцидент.

"По первичной информации, один из школьников был пропущен в учебное заведение по установленному пропуску, сигнал от кнопки тревожной сигнализации, которым должно быть оборудовано учебное заведение, сработал", — говорится в сообщении Росгвардии.

Согласно релизу, именно сотрудники Росгвардии задержали и передали полиции двух вооруженных ножами молодых людей. Региональное управление ведомства в связи с ЧП решило оценить работу ЧОПа, сотрудники которого охраняли школу.

соцсети Резня в пермской школе

Представитель охранного предприятия, в свою очередь, рассказал, что сотрудники прибыли на место инцидента в течение двух с половиной минут. Первое, что они увидели — выбегающих из здания школы детей, многие были без верхней одежды и в крови.

"Дети разбегались во все стороны от школы, некоторые из них были окровавлены. На место выехали два экипажа предприятия, наши сотрудники до прибытия врачей оказывали первую доврачебную помощь школьникам. Когда прибыли экстренные службы, охранники помогли с эвакуацией детей из школы", — рассказал генеральный директор предприятия Андрей Козеев.

По его словам, виновных в драке не пришлось задерживать с помощью силы и спецсредств, потому что они были ранены, не могли убежать.

Позже правление Росгвардии по Пермскому краю сообщило, что один из задержанных, который тоже получил ранение, был передан бригаде врачей. Он госпитализирован. Второй задержанный доставлен в районное отделение полиции.

Точная причина нападения до сих пор неизвестна. Следователи полагают, что инцидент произошел из-за "личных неприязненных отношений".

соцсети Резня в пермской школе

"По предварительной версии, драка с ножами между учениками произошла на почве личных неприязненных отношений. В это время шел урок, учительница и другие ученики получили ранения, потому что пытались разнять двух дерущихся школьников", — сообщил представитель регионального управления СК РФ.

По информации региональной полиции, один из зачинщиков драки состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

По факту происшествия возбуждено уловное дело по статье "покушение на убийство двух и более лиц". Днем оно было передано в производство Главного следственного управления СК РФ. Кроме того, председатель СК России Александр Бастрыкин направил в Пермский край своего старшего помощника. Следователь установит не только обстоятельства и мотивы произошедшего, но и предшествующие ему причины и условия.

Кроме того, в ходе следствия будет дана оценка действиям или бездействию сотрудников учебного заведения, родителей подростков, а также лиц, на которых лежит обязанность по обеспечению безопасности детей в школе.

МВД России со своей стороны также направило в школу сотрудников центрального аппарата, которые оценят работу школьной охраны и коллег, ответственных за профилактику преступности среди подростков.

Как сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк, "будут тщательно проанализированы обстоятельства случившегося, выявлены все лица, причастные к правонарушению, установлены причины и условия, способствовавшие его совершению".

Как сообщила вице-премьер РФ Ольга Голодец, после ЧП в больницы доставлены 12 человек, у троих из них — у педагога и двоих детей — состояние тяжелое, они находятся в реанимации.

В Минздраве региона сообщили, что учительница перенесла операцию. Также были прооперированы два ученика 4 класса, у одного из них диагностировали резаную рану шеи, у другого — резаную рану глаза.

REUTERS Maksim Kimerling Резня в пермской школе

"Всего хирургическое вмешательство потребовалось пятерым пострадавшим. Прооперированы также два подростка 15-16 лет, предположительно, один из них — непосредственный участник драки на ножах. У них диагностированы множественные ранения. Сейчас они находятся в реанимации", — сказал представитель министерства.

Собеседник агентства добавил, что состояние учительницы остается крайне тяжелым.

Другие пострадавшие дети, по данным регионального минздрава, остаются в краевой детской клинической больнице, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Дети в момент происшествия сидели за партами и потому получили в основном ранения верхней части тела – в голову, шею и руки, которыми они защищались от напавших.

Как рассказала агентству мама одного из школьников, во время инцидента учительница оттолкнула нападавшего и тем самым дала другим ребятам время выбежать из класса.

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к губернатору Пермского края Максиму Решетникову с предложением представить учительницу пермской школы Наталию Шагулину, которая во время нападения на учебное заведение спасла нескольких учеников, к государственной награде.

"Если женщина проявила такую храбрость, защищая учеников младших классов от возможной трагедии, она проявила действительно героизм. Я думаю, что губернатор выйдет с такой инициативой, и должна быть присвоена государственная награда за проявленный героизм", — сказал парламентарий.

По его мнению, инцидент стал возможным из-за недоработок руководства школы, которое не смогло обеспечить охрану учебного заведения на должном уровне.

Для разбора ситуации, произошедшей в пермской школе, сформирована рабочая группа во главе с министром образования и науки РФ Ольгой Васильевой.

Как сообщила вице-премьер РФ Ольга Голодец, "будет полный разбор этого случая, и здесь мы попросим и гражданское сообщество, потому что с таким вопиющим инцидентом мы не сталкивались ни разу". "Нужна серьезная работа, такого не должно повториться на российском пространстве", — добавила вице-премьер.

Голодец пообещала, что в школах будут усилены меры безопасности.

В свою очередь детский омбудсмен Анна Кузнецова, которая вылетела в Пермь, заявила, что ситуация должна быть "максимально рассмотрена", а причины инцидента — выяснены.

"Уже сейчас понятно, что система мер профилактики требует скорейших и профессиональных мер. Это и работа специалистов в школах, это и усиление работы всех органов систем профилактики. Почему дети были предоставлены сами себе? Реализовали ли все они свое право на дополнительное образование, на лечение, так как есть, в том числе, вопросы и к состоянию здоровья подростка. Безусловно, нельзя без внимания оставлять и вопрос организации охраны в школах", — сказала она.

Уже стало известно, что у одного из подростков, ставших участником поножовщины, был действующий пропуск. Второй сказал, что забыл пропуск дома, и охранник записала его в журнал посетителей.

Кузнецова также считает, что инцидент в пермской школе, как и любые другие ЧП в образовательных учреждениях, поднимает проблему организации воспитательной работы.

"Об этом мы говорим достаточно давно, и эта тема поднималась в связи с различными случаями, и далеко не таким трагическими, какой произошел сейчас. Каждый раз, когда в школьной среде происходят некие чрезвычайные ситуации, прежде всего, встает вопрос о том, каким образом была организована воспитательная работа", — прокомментировала ситуацию Кузнецова.

По мнению президента международной ассоциации ветеранов подразделения "Альфа" Сергея Гончарова, ЧП можно было предотвратить, если бы не только охранники надлежащим образом исполняли свои обязанности, но и психологи заранее разглядели конфликт между школьниками, в итоге приведший к трагедии.

"Прежде всего, конечно, должно быть серьезное обеспечение безопасности школ. Об этом неоднократно говорилось, но, к сожалению, эти трагедии случаются", — сказал Гончаров.

"Но это уже задача заместителя директора школы по безопасности – следить, чтобы те люди, которые обеспечивали безопасность, выполняли бы свои обязанности, следили за допуском в школу, имели бы настрой, позволяющий увидеть что-то настораживающее, и мы бы опять не имели человеческий фактор", — отметил он.

Гончаров отметил, что, по имеющейся информации, трагедия произошла на почве взаимной неприязни между школьниками.

"Сейчас в школах, к сожалению, проблемы социальной адаптации, проблемы взаимодействия между учащимися остаются в стороне. Если мы видим в классе возникшую неприязнь, то это предмет для работы именно психологов. Они должны были бы отслеживать ситуацию и, по крайней мере, ее купировать", — сказал собеседник агентства.

Напротив учебного заведения, где произошло ЧП, находится другая школа — №133, куда эвакуировали основную часть школьников.

"Со школой №127 у нас есть договоренность, что в случае пожара мы эвакуируем детей друг другу. Сегодня часть школьников младших классов была эвакуирована в нашу школу. Мы им предоставили свободные классы, предоставили им воду. Работает столовая, дети при желании могли там покушать", — рассказал представитель школы. Он отметил, что всех детей уже забрали родители.

Ученики соседней школы рассказали корреспонденту, что драки в школе №127 происходили и до этого.

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"У 127-й плохая репутация, там постоянно драки. Поведение там страдает", — заявили корреспонденту агентства ученики восьмого класса школы №133.

"Другие соседние школы, когда закрывают на ремонт, переводят детей в 133-ю, а не в 127-ю", — добавили они.