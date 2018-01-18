Смертельное ДТП в Харькове. 18-летний "мажор" расплакался в суде

Киевский районный Харькова суд в четверг, 18 января, арестовал на 60 дней Тиграна Енгибаряна, который является подозреваемым в совершении ДТП со смертельным исходом.

Напомним, 16 января в Харькове на улице Салтовское шоссе водитель автомобиля Toyota Camry насмерть сбил 17-летнего парня на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. Позже полиция обнаружила авто нарушителя, им оказался 18-летний Тигран Енгибарян — сын местного бизнесмена.

Прокуратура настаивала на аресте 18-летнего водителя в связи с тем, что он покинул место аварии. Защита водителя Toyota просила суд "не ломать парню жизнь" и выбрать более мягкий вариант, однако представитель Фемиды не прислушался к аргументам адвоката. Сам обвиняемый признал свою вину и выразил сочувствие близким погибшего, но тоже выступил против содержания под стражей.

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Во время заявления Енгибарян расплакался.

Судья поддержал позицию прокуратуры и принял решение об избрании подозреваемому меры пресечения в виде ареста без права внесения залога до 16 марта. Адвокат Виктория Зубенко заявила, что считает решение суда слишком суровым и будет обсуждать вопрос об апелляции с подзащитным.

Напомним, вечером 18 октября 2017 года внедорожник Lexus после столкновения с Volkswagen Touareg вылетел на тротуар, на котором стояли люди, ожидавшие зеленого сигнала светофора. Жертвами наезда стали 6 человек, еще 5 человек были госпитализированы, некоторые в тяжелом состоянии.

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За рулем Lexus находилась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Алена (Елена) Зайцева — приемная дочь бизнесмена Василия Зайцева. Автомобилем Volkswagen Touareg управлял 49-летний бизнесмен Геннадий Дронов. Оба фигуранта резонансного ДТП находятся под арестом.