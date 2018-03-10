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    Улан-Удэ

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Нападение на школу в Бурятии. Спецоперация
    Задержаны соучастники кровавого нападения на школу в Бурятии
    02:57 24.01.2018
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    В СК РФ уточнили, что после допроса обвиняемого, свидетелей, потерпевших и по результатам других следственных действий установлено, что преступление нападавший совершил в соучастии со своими одноклассниками.
    Нападение на школу в Улан-Удэ
    Пострадавших при нападении на школу в Улан-Удэ не спешат выписывать
    05:23 23.01.2018
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    В минздраве Бурятии сообщили, что прооперированная девочка до сих пор находится в стабильно тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.
    Нападение на школу в Улан-Удэ
    Нападение на школу в Улан-Удэ. Медики сообщили о состоянии пострадавших
    04:18 20.01.2018
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    По данным медиков, двое из семи пострадавших детей находятся в тяжелом состоянии и один - в крайне тяжелом. Речь идет о сохранении конечности и крайне тяжелой нейрохирургической травме.
    Нападение на школу в Улан-Удэ
    Появилось видео с места нападения в школе Улан-Удэ 
    08:59 19.01.2018
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    Утром в пятницу произошло нападение на школу №5, расположенную в поселке Сосновый Бор города Улан-Удэ. На школу в Улан-Удэ напали трое молодых людей. СК сообщает об одном подростке.
    Последствия нападения на школу в столице Бурятии Улан-Удэ
    Кровавое нападение на школу в Улан-Удэ. Появились шокирующие подробности
    06:57 19.01.2018
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    В прокуратуре Бурятии сообщили, что подросток, устроивший нападение на школу в Улан-Удэ, пытался причинить себе телесные повреждения. Между тем источники, близкие к следствию, говорят о трех нападавших.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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