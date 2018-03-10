В СК РФ уточнили, что после допроса обвиняемого, свидетелей, потерпевших и по результатам других следственных действий установлено, что преступление нападавший совершил в соучастии со своими одноклассниками.
В прокуратуре Бурятии сообщили, что подросток, устроивший нападение на школу в Улан-Удэ, пытался причинить себе телесные повреждения. Между тем источники, близкие к следствию, говорят о трех нападавших.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".