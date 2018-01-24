Задержаны соучастники кровавого нападения на школу в Бурятии

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Задержаны двое соучастников нападения на учеников в школе Улан-Удэ, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Нападение на учеников седьмого класса школы № 5 в Улан-Удэ произошло в пятницу утром, 19 января. По официальной информации СК РФ, ученик 9-го класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя с топором. По последним данным, пострадали семь человек, среди них сам нападавший, учитель и ученики. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений по статьям "покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних" и "халатность".

"После допроса обвиняемого, свидетелей, потерпевших и по результатам других следственных действий установлено, что преступление нападавший совершил в соучастии со своими одноклассниками, одному из которых 15 лет, второму – 14 лет. Они разделяли настроение обвиняемого, знали о его планах, помогли изготовить бутылку с зажигательной смесью, в помещении школы удостоверились в нахождении учителя в классе, а затем наблюдали за окружающей обстановкой, чтобы предупредить об опасности обнаружения их преступных намерений", — заявила Петренко.

"Им уже предъявлено обвинение, и следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу", — добавила представитель СК.

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Петренко также рассказала о мотивах самого нападавшего. "Ненависть обвиняемого к ряду преподавателей, а также конфликты с другими учениками школы", — отметила она.

В настоящее время отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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