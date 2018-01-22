В Черкасской области горела школа-интернат

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Пожар произошел в школе-интернате в Черкасской области, где находились 33 ребенка, никто не пострадал, сообщает госслужба Украины по ЧС на своем сайте.

По данным ведомства, сообщение о пожаре в селе Бабанка Уманского района поступило спасателям в понедельник в 16.47. Возгорание произошло в спальном помещении на втором этаже двухэтажного здания. На место пожара были направлены два отделения уманской пожарно-спасательной части.

"Еще до прибытия на место вызова пожарных расчетов администрация заведения провела эвакуацию в безопасное место 33-х детей в возрасте от 11 до 14 лет. Благодаря слаженным и профессиональным действиям спасателей, которые работали в специальных аппаратах для дыхания, пожар в 17.30 был локализован, а в 17.35 полностью ликвидирован", — говорится в сообщении.

Предварительная причина пожара – детские шалости с огнем, погибших и травмированных нет.

Ранее сообщалось, что в селе Квитневое Броварского района Киевской области поздно вечером 15 января произошел пожар в частном доме. В результате пожара погибли два человека, один из которых — пятилетний ребенок.