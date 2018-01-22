наверх
22.01.201822:35
Курсы валют НБУ
  • USD28.84+ 0.07
  • EUR35.35+ 0.14
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Черкасской области горела школа-интернат

    (обновлено: )123
    В ГСЧС сообщили, что из-за возгорания еще до прибытия на место вызова пожарных расчетов администрация заведения провела эвакуацию в безопасное место 33-х детей в возрасте от 11 до 14 лет.
    Пожар. Архивное фото
    Вголос

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Пожар произошел в школе-интернате в Черкасской области, где находились 33 ребенка, никто не пострадал, сообщает госслужба Украины по ЧС на своем сайте.

    ЧП в центре Киева: как спасатели ликвидировали масштабный пожар. Видео
    ГУ ГСЧС в Киеве/Youtube
    ЧП в центре Киева: как спасатели ликвидировали масштабный пожар

    По данным ведомства, сообщение о пожаре в селе Бабанка Уманского района поступило спасателям в понедельник в 16.47. Возгорание произошло в спальном помещении на втором этаже двухэтажного здания. На место пожара были направлены два отделения уманской пожарно-спасательной части.

    "Еще до прибытия на место вызова пожарных расчетов администрация заведения провела эвакуацию в безопасное место 33-х детей в возрасте от 11 до 14 лет. Благодаря слаженным и профессиональным действиям спасателей, которые работали в специальных аппаратах для дыхания, пожар в 17.30 был локализован, а в 17.35 полностью ликвидирован", — говорится в сообщении.

    Предварительная причина пожара – детские шалости с огнем, погибших и травмированных нет.

    Ранее сообщалось, что в селе Квитневое Броварского района Киевской области поздно вечером 15 января произошел пожар в частном доме. В результате пожара погибли два человека, один из которых — пятилетний ребенок.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Горящий отель Intercontinental в Кабуле после нападения боевиков
    Гибель украинцев в Кабуле: все о кровавом теракте
    Рада приняла закон об обеспечении суверенитета на Донбассе
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?
    Переговоры Порошенко и Трампа
    Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    На месте аварии в Днепропетровской области
    Украина: снежно-дождевой армагеддон