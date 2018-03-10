В СК РФ уточнили, что после допроса обвиняемого, свидетелей, потерпевших и по результатам других следственных действий установлено, что преступление нападавший совершил в соучастии со своими одноклассниками.
По информации представителя СК РФ, к месту предполагаемого крушения направилась следственная группа в составе первого заместителя руководителя Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета и опытных следователей-криминалистов.
В СК РФ отметили, что видеозаписи произошедшего дают основания полагать, что действия и высказывания нападавшего связаны с его отношением к позиции России в сфере противодействия международному терроризму.
Как заявили в СК РФ, к организации обстрелов причастны командир 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины и командир 27-го реактивного артиллерийского полка Вооруженных сил Украины.
По данным следствия, генерал ФСО РФ Геннадий Лопырев получал взятки от руководителей ряда коммерческих структур за общее покровительство при заключении и исполнении государственных контрактов на проведение ремонтно-строительных работ.
Заочно предъявлено обвинение по статье об организации применения запрещенных средств и методов ведения войны командирам 92-й и 72-й отдельных механизированных бригад полковникам Виктору Николюку и Андрею Соколову.
Как сообщают в российском ведомстве, "установлены имена командиров подразделений Вооруженных сил Украины, которые в марте 2016 года... производили артиллерийские обстрелы объектов гражданской инфраструктуры".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".