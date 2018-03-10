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    Главное следственное управление СК РФ

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 104
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    Наручники
    Суд в РФ дал пожизненное бывшему милиционеру за убийство 19 женщин
    06:47 06.03.2018
    290
    Судмедэкспертиза в целом признала Евгений Чуплинского вменяемым, он мог осознавать опасность своих действий. При этом эксперты признали бывшего милиционера склонным к гомицидомании и некросадизму.
    Во время пожара в общежитии под Омском сгорели пять человек, из них двое детей
    В России пять человек, в том числе двое детей, погибли при пожаре под Омском
    06:51 28.01.2018
    119
    По информации Следственного комитета РФ, во время пожара в поселке Новоомский в пригороде Омска погибли пять человек, из них двое несовершеннолетних - 13 и 14 лет, еще семь человек пострадали.
    Нападение на школу в Бурятии. Спецоперация
    Задержаны соучастники кровавого нападения на школу в Бурятии
    02:57 24.01.2018
    255
    В СК РФ уточнили, что после допроса обвиняемого, свидетелей, потерпевших и по результатам других следственных действий установлено, что преступление нападавший совершил в соучастии со своими одноклассниками.
    Взрыв в магазине Санкт-Петербурга
    Взрыв в Санкт-Петербурге. Подозреваемому предъявлено обвинение в теракте
    15:10 31.12.2017
    321
    По данным СК РФ, в результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлено, что "обвиняемый умышленно изготовил и заложил самодельное взрывное устройство".
    У входа в здание Следственного комитета РФ
    СК РФ возбудил дело по факту крушения вертолета на Алтае
    05:49 13.02.2017
    187
    По информации представителя СК РФ, к месту предполагаемого крушения направилась следственная группа в составе первого заместителя руководителя Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета и опытных следователей-криминалистов.
    Президент РФ Владимир Путин
    Путин провел кадровые чистки в силовых министерствах РФ
    17:44 02.02.2017
    269
    Согласно документу, все 16 генералов освобождаются от занимаемых должностей, из них двое в дополнение к этому увольняются с военной службы. О причинах кадровых перестановок пока ничего не сообщается.
    Ситуация в Авдеевке после осбтрелов
    СК РФ возбудил дело по "обстрелам ВСУ гражданских объектов Донбасса"
    15:45 31.01.2017
    260Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    И.о. руководителя управления взаимодействия со СМИ СК РФ Светлана Петренко сообщила, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления "применение запрещенных средств и методов ведения войны".
    У входа в здание Следственного комитета РФ. Архивное фото
    СК РФ возбудил дела против пяти россиян, причастных к "Правому сектору"
    09:30 23.01.2017
    527
    Как сообщили в Следственном комитете РФ, были возбуждены дела в отношении Игоря Чудинова, Геннадия Хамраева, Георгия Стоцкого, Романа Стригункова и Александра Валова.
    У входа в здание Следственного комитета РФ
    СК РФ заочно предъявил обвинения по фактам обстрелов жителей Донбасса
    15:25 19.01.2017
    368
    Как сообщила и.о. руководителя управления по взаимодействию со СМИ СК РФ Светлана Петренко, обвинения заочно предъявлены командирам ВСУ.
    Нападение на посла РФ в Турции Андрея Карлова
    Убийство Карлова будет расследоваться как акт международного терроризма
    04:51 20.12.2016
    710Убийство российского посла в Турции
    В СК РФ отметили, что видеозаписи произошедшего дают основания полагать, что действия и высказывания нападавшего связаны с его отношением к позиции России в сфере противодействия международному терроризму.
    Следственный комитет РФ
    В РФ предъявили обвинение двум украинцам, причастным к "похищению военных"
    10:32 08.12.2016
    454
    В СК РФ заявили, что в рамках дела "о похищении российских военнослужащих" Александра Баранова и Максима Одинцова "установлена причастность к этому преступлению граждан Украины".
    Следственный комитет РФ
    СК РФ обвинил двух командиров ВСУ в обстрелах российской территории
    08:48 06.12.2016
    1566
    Как заявили в СК РФ, к организации обстрелов причастны командир 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины и командир 27-го реактивного артиллерийского полка Вооруженных сил Украины.
    Следственный комитет РФ
    СК РФ возбудил дела на ряд командиров ВСУ
    09:40 28.11.2016
    414
    Как заявили в СК РФ, ряд украинских военнослужащих Вооруженных сил и Национальной гвардии "обстреляли объекты гражданской инфраструктуры" в Донбассе.
    Рассмотрение ходатайства следствия об избрании меры пресечения генералу ФСО Геннадию Лопыреву
    Суд арестовал генерала ФСО РФ по делу о взятке
    04:57 26.11.2016
    161Дело Улюкаева. Задержание министра экономики РФ
    По данным следствия, генерал ФСО РФ Геннадий Лопырев получал взятки от руководителей ряда коммерческих структур за общее покровительство при заключении и исполнении государственных контрактов на проведение ремонтно-строительных работ.
    Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев. Архивное фото
    Задержан министр экономического развития РФ Улюкаев
    01:51 15.11.2016
    1513Дело Улюкаева. Задержание министра экономики РФ
    В отношении министра заведено уголовное дело, обстоятельства которого связаны с получением 2 миллионов долларов за оценку, позволившую "Роснефти" приобрести госпакет акций "Башнефти".
    У входа в здание Следственного комитета РФ
    СК РФ заочно предъявил обвинения четырем командирам ВСУ
    08:35 14.11.2016
    395
    Заочно предъявлено обвинение по статье об организации применения запрещенных средств и методов ведения войны командирам 92-й и 72-й отдельных механизированных бригад полковникам Виктору Николюку и Андрею Соколову.
    У входа в здание Следственного комитета РФ
    СК РФ возбудил уголовные дела в отношении ряда командиров ВСУ
    12:27 01.11.2016
    868Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    Как сообщают в российском ведомстве, "установлены имена командиров подразделений Вооруженных сил Украины, которые в марте 2016 года... производили артиллерийские обстрелы объектов гражданской инфраструктуры".
    У входа в здание Следственного комитета РФ. Архивное фото
    СК РФ возбудил дело против украинских силовиков, "похищавших россиян"
    03:02 12.10.2016
    254
    По данным российского следствия, в период с начала боевых действий в Донбассе было создано преступное сообщество для совершения особо тяжких преступлений - похищения людей и дальнейшей торговли ими.
    Полиция РФ
    СК РФ провел выемку документов в офисе Центробанка - СМИ
    04:59 12.09.2016
    193
    По информации российских СМИ, выемка была связана с ситуацией в Международном акционерном банке (МАБ), у которого в феврале 2016 года была отозвана лицензия.
    Степан Полторак. Архивное фото
    В РФ возбудили уголовные дела против Полторака, Муженко и Аллерова
    10:36 24.08.2016
    4631
    Уголовные дела возбуждены в рамках расследование уголовного дела "о применении силовыми структурами Украины запрещенных средств и методов ведения войны на юго-востоке Украины".
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    Суд в РФ дал пожизненное бывшему милиционеру за убийство 19 женщин
    06:47 06.03.2018
    290
    Судмедэкспертиза в целом признала Евгений Чуплинского вменяемым, он мог осознавать опасность своих действий. При этом эксперты признали бывшего милиционера склонным к гомицидомании и некросадизму.
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