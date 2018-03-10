По информации Минобороны РФ, в рамках мероприятий внезапной проверки боеготовности сразу на двух полигонах Южного военного округа пройдут тактические учения с боевой стрельбой подразделений артиллерии ВДВ.
Днепропетровская 25-я отдельная воздушно-десантная бригада Вооруженных сил Украины, солдаты которой сложили оружие во время спецоперации против сторонников федерализации в Донецкой области на юго-востоке страны, будет расформирована.
Российские десантники примут участие в тактическом учении совместно с силами спецопераций вооруженных сил Белоруссии под Витебском, сообщил представитель управления пресс-службы и информации Минобороны РФ по ВДВ подполковник Евгений Мешков.
Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Владимир Шаманов в ходе учений приказал десантникам высадиться в Ростовской области, сообщили в управлении пресс-службы и информации Минобороны РФ.
Военная делегация Вооруженных Сил (ВС) Украины прибыла в среду с официальным визитом в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище (РВВДКУ) имени Маргелова для участия в совместном командно-штабном учении.
"С 22 по 24 апреля 2013 года на полигоне "Брестский" пройдет совместное белорусско-российское батальонное тактическое учение с подразделениями Сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь и ВДВ РФ", - сказал Кучеренко.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".