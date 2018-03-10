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    Воздушно-десантные войска России

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 17
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    В Крыму начались учения ВДВ РФ. Видео
    В Крыму начались учения ВДВ РФ 
    21:32 20.03.2017
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    В Крыму в соответствии с планом боевой подготовки Воздушно-десантных войск России на полигоне Опук в понедельник начались крупномасштабные командно-штабные учения ВДВ с боевой стрельбой.
    Внезапная проверка практических действий войск на полигонах ЮВО
    Артиллерия российских ВДВ проведет боевые стрельбы под Краснодаром
    04:13 30.08.2016
    147
    По информации Минобороны РФ, в рамках мероприятий внезапной проверки боеготовности сразу на двух полигонах Южного военного округа пройдут тактические учения с боевой стрельбой подразделений артиллерии ВДВ.
    Пострадавших при обрушении казармы омского учебного центра ВДВ доставили в Москву
    Пострадавшие при обрушении казармы ВДВ под Омском военнослужащие 
    04:58 14.07.2015
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    В четырехэтажной казарме ВДВ в омском поселке Светлый 12 июля вечером обрушились пролеты, когда в здании спали 337 военнослужащих. Под завалами оказались 42 военнослужащих, 23 из них погибли.
    Обрушение здания учебного центра ВДВ в Омской области
    Проседание грунта могло стать причиной обрушения в Омске - СМИ
    01:51 14.07.2015
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    В качестве одной из причин катастрофы источники, близкие к участникам расследования, назвали проседание грунта под фундаментом здания. Вызвано оно могло быть водами, стекавшими как с крыши здания.
    Обрушение здания учебного центра ВДВ в Омской области
    Задержан начальник центра ВДВ под Омском, где обрушилось здание казармы
    23:42 13.07.2015
    2255
    Как сообщил официальный представитель СК РФ Владимир Маркин, задержанный частично признал свою вину в произошедшей трагедии, сообщив следствию, что разрешил заселение военнослужащих в казарму.
    Обрушение крыши учебного центра ВДВ в Омской области
    Число погибших под обломками казармы в Омске достигло 18 - Минобороны РФ
    08:59 13.07.2015
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    Спасатели уже извлекли из-под завалов казармы воздушно-десантных войск тела 18 человек. Всего найдены 37 военнослужащих, ищут еще пятерых.
    Блокпосты
    Блокпост на въезде в Харьковскую область усилен подразделением ВДВ
    18:09 19.04.2014
    30Протесты и захват зданий на юго-востоке Украины
    Десантники вооруженных сил Украины прикрывают блокпост на границе Харьковской и Донецкой областей со стороны Славянска, сообщает в субботу пресс-служба Министерства обороны страны.
    Александр Турчинов
    Турчинов: бригаду ВДВ расформируют за "трусость военных"
    10:46 17.04.2014
    94Спецоперация на востоке Украины
    Днепропетровская 25-я отдельная воздушно-десантная бригада Вооруженных сил Украины, солдаты которой сложили оружие во время спецоперации против сторонников федерализации в Донецкой области на юго-востоке страны, будет расформирована.
    Разведывательные взводы и подразделения ВДВ МО РФ
    ВДВ РФ опровергли заявления о российском спецназе на востоке Украины
    09:32 16.04.2014
    291Протесты и захват зданий на юго-востоке Украины
    Военнослужащие 45-го полка спецназначения ВДВ готовятся к переселению в новые казармы и общежития в подмосковной Кубинке.
    На месте спецоперации в городе Славянске Донецкой области, 13 апреля 2014
    Минобороны: бойцы ВДВ из Славянска не перешли на сторону митингующих
    15:38 14.04.2014
    53Протесты и захват зданий на юго-востоке Украины
    Министерство обороны Украины утверждает, что дислоцированные под Славянском бойцы 25-й бригады ВДВ Украины не переходили на сторону местного народного ополчения.
    Разведывательные взводы и подразделения ВДВ МО РФ
    Российские десантники примут участие в тактическом учении в Белоруссии
    10:22 02.04.2014
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    Российские десантники примут участие в тактическом учении совместно с силами спецопераций вооруженных сил Белоруссии под Витебском, сообщил представитель управления пресс-службы и информации Минобороны РФ по ВДВ подполковник Евгений Мешков.
    Парашютист, архивное фото
    Минобороны: десантники в ходе учений высадились в Ростовской области
    10:03 13.03.2014
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    Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Владимир Шаманов в ходе учений приказал десантникам высадиться в Ростовской области, сообщили в управлении пресс-службы и информации Минобороны РФ.
    Владимир Шаманов
    Батальон ВДВ РФ в ходе учений перебросят в Арктику
    10:04 12.03.2014
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    Парашютно-десантный батальон в рамках масштабных учений ВДВ перебросят в Арктику, сообщает в среду Минобороны РФ.
    Украинские десантники прибыли на учения в Рязани
    10:42 04.09.2013
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    Военная делегация Вооруженных Сил (ВС) Украины прибыла в среду с официальным визитом в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище (РВВДКУ) имени Маргелова для участия в совместном командно-штабном учении.
    Высокомобильные войска Украины
    "Крылатая пехота" Украины 
    13:49 02.08.2013
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    Украинские десантники отмечают 2 августа День высокомобильных десантных войск (ВДВ).
    Высокомобильные войска Украины
    Украинские десантники отмечают профессиональный праздник
    11:12 02.08.2013
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    В конце июля прошлого года указом президента Виктора Януковича аэромобильные войска Вооружённых сил Украины были переименованы в высокомобильные десантные войска и учрежден День ВДВ.
    Мемориальный комплекс Брестская крепость-герой
    Десантники из РФ посмотрят Брестскую крепость и проведут учения
    13:42 17.04.2013
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    "С 22 по 24 апреля 2013 года на полигоне "Брестский" пройдет совместное белорусско-российское батальонное тактическое учение с подразделениями Сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь и ВДВ РФ", - сказал Кучеренко.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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