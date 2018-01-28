В России пять человек, в том числе двое детей, погибли при пожаре под Омском

КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Пять человек, в том числе двое детей 13 и 14 лет, погибли при пожаре в общежитии в поселке Новоомский в пригороде Омска, сообщает региональное управление СК РФ в воскресенье.

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"Сегодня около 5 часов 30 минут утра в поселке Новоомский в пригороде Омска произошло возгорание 5-этажного здания рабочего общежития… Во время пожара, по предварительным данным, погибли пять человек, из них двое несовершеннолетних — 13 и 14 лет, еще семь человек пострадали", — говорится в сообщении.

"В настоящее время следователи регионального управления СК РФ проводят осмотр места происшествия и выясняют причины пожара. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "причинение смерти по неосторожности", — говорится в сообщении.

По данным ГУМЧС, сообщение о пожаре в пятиэтажном общежитии в поселке Новоомский Омского района поступило в 05.30 местного времени (01.30 по Киеву). Звеньями газодымозащитной службы спасены 50 человек, по автолестнице десять человек. До прибытия пожарной охраны самостоятельно эвакуировались 90 человек. Пожар ликвидирован в 08.29 местного времени (04.29 по Киеву).

Ранее сообщалось, что 31 человек погиб и более 40 пострадали в южнокорейском городе Мильян в результате пожара в местной больнице.