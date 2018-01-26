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    Более 30 человек погибли при пожаре в больнице в Южной Корее

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    Возгорание, предположительно, произошло в отделении неотложной помощи на первом этаже главного здания больницы имени короля Седжона. По последним данным, в результате происшествия погиб 31 человек.
    Пожар в больнице в Южной Корее
    Агентство Рёнхап

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. 31 человек погиб и более 40 пострадали в южнокорейском городе Мильян в результате пожара в местной больнице, передает агентство Рёнхап

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    Согласно сообщению агентства, возгорание, предположительно, произошло в отделении неотложной помощи на первом этаже главного здания больницы имени короля Седжона. Огонь удалось погасить только через 1 час 40 минут.

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    Во время пожара в больнице находилось около 100 пациентов.

    Агентство Рёнхап
    Пожар в больнице в Южной Корее

    Напомним, на днях в центре Киева произошел масштабный пожар

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