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    В Канаде мощный пожар заполыхал при столкновении поезда и спиртовоза

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    В канадской провинции Британская Колумбия спасатели эвакуировали людей, которые проживают на расстоянии километра от места масштабного пожара.
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    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Экстренные службы Канады стянуты в провинцию Британская Колумбия (Ванкуверская агломерация), где произошло ЧП на железной дороге.

    На переезде в городе Порт-Кокитламе товарный поезд сбил автоцистерну с этиловым спиртом. Столкновение произошло на территории депо транспортной компании CN.

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    По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал, но спиртовоз и несколько вагонов состава загорелись.

    Проводится эвакуация людей, живущих в домах в радиусе одного километра от места происшествия.

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