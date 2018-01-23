В Канаде мощный пожар заполыхал при столкновении поезда и спиртовоза

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Экстренные службы Канады стянуты в провинцию Британская Колумбия (Ванкуверская агломерация), где произошло ЧП на железной дороге.

На переезде в городе Порт-Кокитламе товарный поезд сбил автоцистерну с этиловым спиртом. Столкновение произошло на территории депо транспортной компании CN.

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По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал, но спиртовоз и несколько вагонов состава загорелись.

Проводится эвакуация людей, живущих в домах в радиусе одного километра от места происшествия.

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