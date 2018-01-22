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    Пожар в центре Киева. У старинного дома печальная слава

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    Как стало известно, пожарные тушили здание не только с центральной улицы, но и со двора. Для этого пришлось перекрыть движение транспорта по улице Б. Хмельницкого.
    Последствия пожара в доме на Богдана Хмельницкого в центре Киева
    УНИАН

    КИЕВ, 22 янв – РИА Новости Украина. В Киеве снова горело здание — памятник архитектуры. На этот раз пожар возник в старинном доме по ул. Богдана Хмельницкого, 12, где два года назад во время обвала конструкций погибли два человека, пишет "Сегодня".

    В отселенном доме загорелись помещения на верхних этажах и крыша. За три с половиной часа огонь уничтожил 800 кв. м постройки.

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    По данным ГСЧС Киева, пожар начался в субботу, в 19:42. "Горели 5-й, 6-й этажи и крыша здания", — рассказали спасатели.

    Чтобы потушить пламя, которое бушевало на верхних этажах, пожарные тушили здание не только с центральной улицы, но и со двора. Для этого пришлось перекрыть движение транспорта по улице Б. Хмельницкого. Полностью ликвидировать пожар удалось в 23:28

    Этот дом имеет печальную славу. В феврале 2016 года, во время ремонта, тут обвалились перекрытия с четвертого по первый этажи. Под завалами погибли 22-летний строитель из Закарпатья и 20-летний предприниматель, который планировал открыть в этом доме ресторан. Тогда государственная архитектурно-строительная инспекция сообщила, что исполнители стройработ пренебрегли градостроительными нормами, что привело к трагическим последствиям.

    Напомним, пожар произошел 20 января.

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