Теракт в Кабуле. На предложение мира талибы всегда отвечают войной

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В столице Афганистана Кабуле произошел теракт, в результате которого погибло несколько граждан Украины. При этом точное количество жертв пока невозможно точно установить. Местная полиция ранее заявляла о 18 погибших, из которых двое террористов и 14 иностранных граждан. Трагедия произошла в результате проведения спецоперации полиции по освобождению отеля и эвакуации людей из здания, захваченного боевиками "Талибана".

Как известно, накануне в Кабуле группа вооруженных террористов вошла в отель InterContinental, где в этот момент праздновали свадьбы, и открыли огонь по посетителям. По последним сообщениям СМИ, общее число погибших в результате теракта составляет 43 человека.

Причины активизации деятельности террористов в Афганистане в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал эксперт по странам Ближнего Востока Евгений Добряк.

Как случилось, что борьба с талибами в Афганистане давно идет, но никак не получается их победить? Более того, их позиции укрепляются, а теракты — все чаще?

— Дело все в том, что если мы проследим ситуацию сегодняшнюю в Афганистане, то практически каждый день или через день там происходят террористические атаки. Притом, в разных местах Афганистана, хоть на Севере, хоть в Центре, хоть в Кабуле — в столице, и так далее. Это говорит о том, что, к сожалению, на сегодняшний день правительство Афганистана, власть, которая там есть, не может держать под контролем адекватно ситуацию и не может по одной причине, что сам Афганистан является очень низкообразованным государством, люди там — очень низкого уровня грамотности, и, к сожалению, вербовка террористов происходит достаточно просто, в дальних кишлаках, в дальних афганских деревнях, где такие организации, как ИДУ, например, "Исламское движение Узбекистана", или те же ячейки ИГИЛ, или ан-Нусра, или тот же "Талибан", который все равно активен в горных районах. Они прекрасно вербуют террористов-смертников, которым нет никаких препятствий, и они совершают эти террористические акты. С другой стороны, очень слабая система безопасности и спецслужб Афганистана, которые не могут предотвратить, не имеют адекватной разведки, не имеют адекватной агентуры в этих организациях, которая могла бы дать информацию и предотвратить такие террористические акты.

Поэтому на сегодняшний день западная коалиция, которая находится под патронатом НАТО в Афганистане, сегодня рассматривает вопрос об увеличении военной миссии до 15 тыс человек. Там сейчас представлено 14 государств, из которых наиболее активными являются США, Италия, Великобритания, Германия, в том числе и Украина там есть, представлена 10 особами. Общее количество сегодня — 12,5 тыс человек, но мы видим, что этого мало. Плюс, мы должны понимать, что в Афганистане очень сильно развит так называемый наркотерроризм. Потому что Афганистан является самым крупным производителем опия-сырца в мире. И плюс, это транзитная зона между Центральной и Южной Азией, Ближним Востоком, поэтому ситуация там — очень сложная. И какой бы период истории Афганистана мы ни брали, то ли это период англо-афганских войн, или первой республики и диктатуры Дауда, или Апрельской Саурской революции, или потом Демократической республики Афганистан, правление талибов или сегодняшний день, там всегда были войны, всегда была нестабильная ситуация, которая, к сожалению, имела такие негативные нюансы. А на сегодняшний день, к сожалению, мы видим там практически каждый день террористическую активность.

Хочется понимать мотивы талибов, которые взяли ответственность на себя за этот теракт. 19 января представитель США призвал "Талибан" к мирным переговорам. Можно ли считать этот теракт своеобразным ответом талибов на подобные предложения?

— Вы понимаете, ответ талибов может быть разный. Да, я с вами полностью согласен, они могли таким образом ответить своим несогласием на ведение по правилам, например, Америки с ними переговоров и условия, которые им будут ставиться. Либо это могли взять на себя талибы, но теракт тот же могли осуществить другие террористические организации. Здесь очень все сложно, запутанно. Как говорят, Восток — дело тонкое. Но сама ситуация, которая есть сегодня в Афганистане, она очень и очень напряженная, сложная и непредсказуемая. Скорее всего, да, это могло быть такой ответной реакцией "Талибана" на предложения на определенных условиях США на мирные переговоры. Вполне возможно.

В каком направлении движется политика США в отношении Афганистана?

— То, что было в предвыборной риторике кандидата в президенты Дональда Трампа, по поводу того, что будут выведены войска из Афганистана, и так далее, это была одна сторона медали. Когда он стал президентом и получил оперативную информацию от спецслужб американских, от спецслужб стран НАТО, когда он увидел объективную обстановку, то, что происходит в Афганистане, что там — достаточно серьезная террористическая активность, там серьезная ситуация, которая угрожает региональной и глобальной безопасности и так далее, естественно, он был переубежден в том, что нельзя выводить контингент американский из Афганистана — раз. Второе, пока не будут уничтожены все ячейки террористических организаций, опять-таки, этого делать нельзя. Дальше, силы и средства у правительства Афганистана — очень слабые, при наличии, например, 108-тысячной армии и 34-тысячных спецслужб афганских непосредственно, которые там являются главными в этих всех антитеррористических ситуациях, то они не могут и не смогут стабилизировать ситуацию в стране. Поэтому в любом случае теперь будет увеличен контингент. Это первое. А второе, я думаю, не меньше, чем еще пять лет там будет продолжаться эта операция, потому что ситуация — очень-очень сложная. И если бы мы все перечислили ячейки террористических организаций, которые находятся на территории Афганистана, это достаточно серьезная проблематика, как для региона, так и для глобальной безопасности в целом.

REUTERS Omar Sobhani Теракт в Кабуле

Если сейчас речь идет о борьбе с талибами. Есть ли гарантия, что даже в случае победы над талибами на смену им не придет еще более радикальная и еще более опасная организация?

— Вот в том-то и вопрос, что мероприятия должны быть комплексные. Не только военные, военно-политические, определенные военные операции на территории Афганистана, а здесь и должна быть система подготовки афганских кадров, которые будут проводить реформы в Афганистане и которые будут создавать такие условия, при которых активность террористических организаций на территории Афганистана будет снижаться сама по себе. Вы правильно сказали, одна из причин главных — это бедность, которая там есть. Это неразвитая экономика, неразвитая система безопасности. Это комплексные мероприятия, которые на сегодняшний день должны непосредственно быть реализованы коалицией тех сил, которые есть в Афганистане, для того, чтобы мы за пять лет не создали ту ситуацию, когда мы уничтожим, например, "Талибан" или ячейки "Аль-Каиды", которая там тоже есть в Афганистане, или тот же ИГИЛ, но их заменят другие террористические организации. Поэтому должны быть комплексные мероприятия.

Учитывая, что талибы действуют и скрываются на территории Пакистана, может ли Пакистан в данном случае воздействовать на дестабилизацию ситуации в Афганистане?

— Понимаете, в чем весь вопрос, опять-таки очень сложная ситуация, и есть полярные мнения в Пакистане. Одним была бы невыгодна стабилизация ситуации в Афганистане. Но есть и те силы, которые прекрасно понимают, что стабилизация в этом регионе, ведь дальше есть еще и проблемы у Пакистана с Индией… То есть это, опять-таки, большой комплекс. Поэтому здесь однозначно мы не можем на сегодня сказать, что сам Пакистан против стабилизации. Это одна из проблема Пакистана, то, что происходит в Афганистане, потому что заброс террористов и такой обмен происходит с той территории Афганистана. Что касается ситуации в самом Пакистане, то террористическая активность в Пакистане тоже высокая и уровень терактов в Пакистане очень высокий. Это очень сложный геополитический и региональный вопрос, который мы можем обсуждать очень долго. И там есть очень много подводных камней, которые есть внутри этих государств, которые не хотелось бы публично озвучивать. Поэтому процесс — очень сложный.

К слову, эксперт Украинского института будущего Денис Монастырский в эфире "ГС" отметил, что страны Европы заинтересованы в помощи Украине в выявлении перевалочных баз и мест проживания исламских террористов. Он также заявил, что Украина стала транзитной страной для террористов.