КНДР отправляла уголь в Японию и Южную Корею через порты РФ - СМИ

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Северная Корея перевозила уголь в Южную Корею и Японию через Россию, вероятно, в нарушение санкций ООН, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на неназванные разведывательные источники в Западной Европе.

Согласно заявлениям агентства, КНДР по меньшей мере три раза после введения санкций ООН в прошлом августе переправляла уголь в порты Находка и Холмск, где уголь грузили на судна, которые затем перевозили его в Южную Корею или Японию.

По утверждениям одного из источников, некоторые грузы прибыли в Японию и Южную Корею в прошлом октябре.

Агентство уточняет, что не смогло независимо подтвердить, был ли уголь, который прибыл в Россию, тем же углем, который доставили в Японию и Южную Корею.

Ранее в пресс-службе МИД РФ сообщали, что Россия соблюдает санкционный режим в отношении КНДР в полном объеме.

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Ситуация на Корейском полуострове резко обострилась в 2017 году, после того как Северная Корея провела целую серию ракетных пусков, а также ядерное испытание. В декабре Совет Безопасности ООН ввел новые международные санкции в отношении Северной Кореи, подготовленная США резолюция получила номер 2379. Резолюция, помимо прочего, предписывает всем странам ООН выслать на родину северокорейских трудовых мигрантов "немедленно, но не позднее, чем до конца 2019 года".