наверх
22.01.201802:02
Курсы валют НБУ
  • USD28.84+ 0.07
  • EUR35.35+ 0.14
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Последствия масштабного пожара в центре Киева

    (обновлено: )117
    Последствия пожара в доме на Богдана Хмельницкого в центре Киева
    Последствия пожара в доме на Богдана Хмельницкого в центре Киева
    Последствия пожара в доме на Богдана Хмельницкого в центре Киева
    Последствия пожара в доме на Богдана Хмельницкого в центре Киева
    Последствия пожара в доме на Богдана Хмельницкого в центре Киева
    Последствия пожара в доме на Богдана Хмельницкого в центре Киева
    Последствия пожара в доме на Богдана Хмельницкого в центре Киева
    Последствия пожара в доме на Богдана Хмельницкого в центре Киева
    УНИАН
    Последствия пожара в доме на Богдана Хмельницкого в центре Киева
    Последствия пожара в доме на Богдана Хмельницкого в центре Киева
    УНИАН
    Последствия пожара в доме на Богдана Хмельницкого в центре Киева
    Последствия пожара в доме на Богдана Хмельницкого в центре Киева
    УНИАН
    Последствия пожара в доме на Богдана Хмельницкого в центре Киева
    Последствия пожара в доме на Богдана Хмельницкого в центре Киева
    УНИАН
    Последствия пожара в доме на Богдана Хмельницкого в центре Киева
    Последствия пожара в доме на Богдана Хмельницкого в центре Киева
    УНИАН
    Последствия пожара в доме на Богдана Хмельницкого в центре Киева
    Последствия пожара в доме на Богдана Хмельницкого в центре Киева.
    УНИАН

    Рекомендуем

    Уникальный визажистВизажист из Сербии создает поражающие воображение образы21:45 21.01.2018
    Годзилла на снимках американского фотографа Кирана МюрреяЯ и друг мой, Годзилла: американец возит за собой чудовище по всему миру12:36 21.01.2018
    Спасатели вытаскивают из снежных заносов бензовозыСпасение грузовиков и бензовозов из снежных заносов09:17 21.01.2018
    Операция турецких ВВСОливковая ветвь в сирийском Африне"Оливковая ветвь" в сирийском Африне: кадры авиаударов Турции06:55 21.01.2018
    Акробат Уэйн Скивингтон из цирка Cirque du Soleil - самый популярный отец-одиночка InstagramГорячий акробат и ответственный папа. Отец-одиночка взрывает сеть02:29 21.01.2018
    В центре Киева возник масштабный пожарМасштабный пожар в центре Киева. Кадры с места ЧП21:31 20.01.2018
    Кадры с места атаки на посольство Украины в ГрецииПоявились кадры с места "огненной" атаки на посольство Украины в Греции20:12 20.01.2018
    На базе отдыха в Затоке взорвалась самодельная бомбаРазрушительные последствия взрыва бомбы на базе отдыха в Одесской области16:28 20.01.2018
    В турецкой провинции Эскишехир случилась крупная аварии с участием перевозившего школьников автобусаПоявились фото жуткой аварии со школьниками в Турции13:18 20.01.2018
    Все фотоленты
    Последствия пожара в доме на Богдана Хмельницкого в центре Киева

    Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ликвидировали пожар в отселенном пятиэтажном здании на улице Богдана Хмельницкого в Киеве. 

    Информация о пожаре поступила ГСЧС в субботу в 19:42: горели пятый и шестой этажи, а также крыша здания. В 22:03 пожар был локализован на площади 800 кв. м, а в 23:28 — ликвидирован.

    Смотрите также: ЧП в центре Киева: как спасатели ликвидировали масштабный пожар

    Министерство культуры выразило обеспокоенность пожаром в Киеве в историческом здании по ул. Богдана Хмельницкого, 12−14. Ведомство ждет от мэра Виталия Кличко применения мер воздействия к тем владельцам, которые допускают ненадлежащее содержание памятников культуры, что приводит к угрозе их уничтожения.

    Ссылки по теме:
    Теги: