наверх
24.01.201813:38
Курсы валют НБУ
  • USD28.88+ 0.03
  • EUR35.34- 0.01
Рубрики
Ещё
    В мире

    В Калифорнии Tesla на автопилоте протаранила пожарных

    (обновлено: )129
    В ходе инцидента с автомобилем Tesla жертв и пострадавших удалось избежать. Водитель электромобиля отметил, что он передвигался в режиме автопилота.
    В американском городе Калвер-Сити штата Калифорния электромобиль Tesla двигался по дороге со скоростью 104 километра в час, когда врезался в стоявший автомобиль пожарных.
    culvercityfirefighters

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. В американском городе Калвер-Сити штата Калифорния электромобиль Tesla двигался по дороге со скоростью 104 километра в час, когда врезался в стоявший автомобиль пожарных, вытаскивавших пострадавших из другого ДТП, сообщает CNN.

    Смотрите также: Смертельный взрыв в жилом доме под Киевом: разбор завалов

    В ходе инцидента жертв и пострадавших удалось избежать. Водитель электромобиля отметил, что он передвигался в режиме автопилота. При этом правоохранители отметили, что это не освобождало его от необходимости следить за дорогой.

    Ранее сообщалось, что на севере федеральной земли Бавария случилось массовое ДТП с 17 автомобилями, в результате чего 18 человек пострадали.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Переговоры Порошенко и Трампа
    Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Давление на СМИ: гонения на ZIK из-за интервью Портнова
    Аэропорт "Киев" засыпало снегом
    Украина: снежно-дождевой армагеддон
    Круглый зал в "Президент-отеле" в Минске, где проходят заседания контактной группы по Украине
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?