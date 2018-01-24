В Калифорнии Tesla на автопилоте протаранила пожарных

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. В американском городе Калвер-Сити штата Калифорния электромобиль Tesla двигался по дороге со скоростью 104 километра в час, когда врезался в стоявший автомобиль пожарных, вытаскивавших пострадавших из другого ДТП, сообщает CNN.

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В ходе инцидента жертв и пострадавших удалось избежать. Водитель электромобиля отметил, что он передвигался в режиме автопилота. При этом правоохранители отметили, что это не освобождало его от необходимости следить за дорогой.

Ранее сообщалось, что на севере федеральной земли Бавария случилось массовое ДТП с 17 автомобилями, в результате чего 18 человек пострадали.