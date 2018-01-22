Последствия масштабного пожара в центре Киева

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ликвидировали пожар в отселенном пятиэтажном здании на улице Богдана Хмельницкого в Киеве.

Информация о пожаре поступила ГСЧС в субботу в 19:42: горели пятый и шестой этажи, а также крыша здания. В 22:03 пожар был локализован на площади 800 кв. м, а в 23:28 — ликвидирован.

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Министерство культуры выразило обеспокоенность пожаром в Киеве в историческом здании по ул. Богдана Хмельницкого, 12−14. Ведомство ждет от мэра Виталия Кличко применения мер воздействия к тем владельцам, которые допускают ненадлежащее содержание памятников культуры, что приводит к угрозе их уничтожения.