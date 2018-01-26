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    В мире

    Возросло число погибших и пострадавших при пожаре в Южной Корее

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    В тяжелом состоянии остаются девять пострадавших от пожара, а общее число раненых достигло на данный момент 79. По последним данным, в результате трагедии погибли 33 человека.
    Пожар в больнице в Южной Корее
    Агентство Рёнхап

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Число пострадавших во время пожара в одной из больниц в Южной Корее достигло 79, девять из них находятся в тяжелом состоянии, передает в пятницу информационное агентство Рёнхап.

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    Ранее сообщалось, что в результате пожара погибли 33 человека и более 40 ранены.

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    По данным агентства, в тяжелом состоянии остаются девять пострадавших от пожара, общее число раненых достигло на данный момент 79.

    Президент страны Мун Чжэ Ин, созвав в связи с происшествием экстренное совещание, потребовал принять меры по предотвращению подобных трагедий, сообщил на брифинге в Сеуле представитель президентской администрации Пак Су Хён.

    Агентство Рёнхап
    Последствия масштабного пожара в госпитале в Южной Корее

    Пожар возник на первом этаже больницы имени короля Седжона в городе Мильян провинции Кёнсан-Намдо утром в 07.32 (00.32 по Киеву) и на его тушение ушло около двух часов. В то время в больнице находились 111 пациентов.

    Агентство Рёнхап
    Последствия масштабного пожара в госпитале в Южной Корее

    Напомним, на днях в центре Киева произошел масштабный пожар

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