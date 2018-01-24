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    Густой черный дым окутал небо Славянска. Кадры мощного пожара

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    В среду на территории бывшей карандашной фабрики в Славянске горит склад горюче-смазочных материалов. Большое помещение объято огнем, клубы черного дыма поднимаются высоко в небо.
    Видеоканал Сайт города Славянска на Youtube

    Сообщается, что пожар вспыхнул в среду в 7.27 по улице Ступки, 24, на место пожара по повышенному номеру вызова выехали спасатели.

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    "По прибытии на место пожара спасатели установили, что огнем охвачен склад горюче-смазочных материалов размером 20х60 метров. Спасатели локализовали пожар в 9.30, сейчас продолжается ликвидация пожара", — говорится в сообщении на сайте ГСЧС.

    Ранее сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ликвидировали пожар в отселенном пятиэтажном здании на улице Богдана Хмельницкого в Киеве.

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