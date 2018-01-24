Густой черный дым окутал небо Славянска. Кадры мощного пожара

Сообщается, что пожар вспыхнул в среду в 7.27 по улице Ступки, 24, на место пожара по повышенному номеру вызова выехали спасатели.

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"По прибытии на место пожара спасатели установили, что огнем охвачен склад горюче-смазочных материалов размером 20х60 метров. Спасатели локализовали пожар в 9.30, сейчас продолжается ликвидация пожара", — говорится в сообщении на сайте ГСЧС.

Ранее сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ликвидировали пожар в отселенном пятиэтажном здании на улице Богдана Хмельницкого в Киеве.