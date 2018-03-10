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    Вадим Прохоров

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    20:09 30.03.2015
    379Годовщина убийства Бориса Немцова
    Адвокат пояснил, что двое детей убитого обратились за статусом потерпевших. При этом тем же статусом могут быть наделены их законные представители - матери.
    Анна Дурицкая
    Следствие не вызывало свидетельницу убийства Немцова - адвокат
    11:42 07.03.2015
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    Согласно информации адвоката Вадима Прохорова, Анну Дурицкую пока не вызывали в Москву в связи с задержанием подозреваемых в убийстве политика.
    Вадим Прохоров, адвокат Анны Дурицкой
    Адвокат рассказал, почему Дурицкая стремилась в Киев
    04:13 03.03.2015
    3331Годовщина убийства Бориса Немцова
    Дурицкая прилетела рейсом из Москвы в 00.35. Она вышла через обычный D-терминал, но ее вывели так, чтобы пресса не смогла с ней пообщаться. На голове у нее была платок.
    Борис Немцов. Архивное фото
    Спутница Немцова находится в тяжелом моральном состоянии - адвокат
    10:55 02.03.2015
    1193Годовщина убийства Бориса Немцова
    Как отмечается, следственные действия ведутся очень интенсивно. Девушке дали немного времени поспать, но вскоре работа следователей продолжится.
    Борис Немцов. Архивное фото
    Делом Немцова занялся следователь, раскрывший убийство Маркелова
    06:02 02.03.2015
    402Годовщина убийства Бориса Немцова
    Краснов расследовал дело о покушении на убийство Анатолия Чубайса, а также раскрыл дело об убийстве в центре Москвы адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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