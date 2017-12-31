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    Россия

    Взрыв в Санкт-Петербурге. Подозреваемому предъявлено обвинение в теракте

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    По данным СК РФ, в результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлено, что "обвиняемый умышленно изготовил и заложил самодельное взрывное устройство".
    Взрыв в магазине Санкт-Петербурга
    Национальный антитеррористический комитет

    КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Следственный комитет РФ переквалифицировал дело о взрыве в петербургском магазине на статью о теракте; подозреваемому предъявлено обвинение, сообщила в воскресенье официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

    Самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, сработало в среду, 27 декабря, в супермаркете в Петербурге. По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом. Позже президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

    Взрыв в магазине Санкт-Петербурга
    Национальный антитеррористический комитет
    Последствия разрушительного взрыва в Петербурге. Кадры с места ЧП

    "Следственными органами главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу мужчине предъявлено обвинение в совершении теракта в одном из супермаркетов города (ст. 205 УК РФ). В настоящее время следствием направлено в суд ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказала она.

    "В результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлено, что обвиняемый умышленно изготовил и заложил самодельное взрывное устройство. Недалеко от места взрыва он также спрятал две флэшки, на которых содержалась информация о причинах совершенного деяния и фотографии взрывного устройства", — добавила Петренко.

    По ее словам, экспертные исследования, в том числе генетические, подтверждают причастность обвиняемого к изготовлению взрывного устройства и наполнению информацией двух флэшек.

    "В ходе допросов он также дал показания, подтверждающие его причастность к организации и совершению преступления. С его слов, мотивом для совершения преступления послужила ненависть к организаторам и адептам психологических тренингов, которые он ранее посещал", — добавила представитель СК.

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    Она также отметила, что обвиняемому будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза, которая установит степень его вменяемости.

    Ранее ответственность за взрыв в Санкт-Петербурге взяла на себя террористическая организация "Исламское государство". 

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