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    Стали известны подробности взрыва в Петербурге

    Тема:

    Взрыв в Санкт-Петербурге (3)

    (обновлено: )135805
    В пресс-службе Следственного комитета России сообщили, что, по предварительным данным, произошел взрыв самодельного взрывного устройства, эквивалентный по мощности 200 граммам тротила.
    На месте взрыва в Петербурге, 27 декабря 2017
    Фото : группа Вконтакте ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/Ирина Куликова

    КИЕВ, 27 дек – РИА Новости Украина. Причиной взрыва в магазине в Петербурге, по предварительным данным, стало устройство, начиненное поражающими элементами, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

    На месте взрыва в Петербурге, 27 декабря 2017
    78.ru
    Появились первые кадры с места взрыва в Петербурге

    "По предварительной оценке взрывотехников, в Санкт-Петербурге произошел взрыв самодельного взрывного устройства, эквивалентный по мощности 200 граммам тротила. Устройство было начинено поражающими элементами", — сообщили в пресс-службе ведомства.

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    Официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила журналистам, что по факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом. В СК уточнили, что квалификация произошедшего не поменялась, при этом следователи проверят все возможные версии случившегося.

    Как свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Пробки", пробка длиной почти два километра образовалась на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге после взрыва в супермаркете.

    В среду вечером в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Петербурге произошел взрыв. В аппарате вице-губернатора Петербурга Анны Митяниной сообщили, что девять пострадавших при взрыве направлены в больницы.

    78.ru
    На месте взрыва в Петербурге, 27 декабря 2017

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