Путин назвал терактом взрыв в Санкт-Петербурге

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин назвал взрыв в Санкт-Петербурге терактом.

"Вы знаете, что вчера в Петербурге был совершен террористический акт. А совсем недавно Федеральная служба безопасности пресекла еще одну попытку теракта", — сказал Путин на встрече с офицерами-участниками военной операции в Сирии.

По данным Национального антитеррористического комитета России, 27 декабря в Санкт-Петербурге в помещении торгового центра произошел взрыв неустановленного взрывного устройства, помещенного преступником в камеру хранения. В результате взрыва пострадали десять человек.

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Уже установлено, что взрывное устройство было начинено поражающими элементами, мощностью эквивалентное 200 граммам тротила. По факту взрыва возбуждено уголовное дело "о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом".