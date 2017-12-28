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    Россия

    Путин назвал терактом взрыв в Санкт-Петербурге

    (обновлено: )15301
    Вечером 27 декабря в торговом центре в Санкт-Петербурге произошел взрыв бомбы, начиненной поражающими элементами. Пострадали 10 человек.
    Взрыв в магазине Санкт-Петербурга
    Национальный антитеррористический комитет

    КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин назвал взрыв в Санкт-Петербурге терактом.

    "Вы знаете, что вчера в Петербурге был совершен террористический акт. А совсем недавно Федеральная служба безопасности пресекла еще одну попытку теракта", — сказал Путин на встрече с офицерами-участниками военной операции в Сирии.

    По данным Национального антитеррористического комитета России, 27 декабря в Санкт-Петербурге в помещении торгового центра произошел взрыв неустановленного взрывного устройства, помещенного преступником в камеру хранения. В результате взрыва пострадали десять человек.

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    Уже установлено, что взрывное устройство было начинено поражающими элементами, мощностью эквивалентное 200 граммам тротила. По факту взрыва возбуждено уголовное дело "о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом".

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