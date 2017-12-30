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    Россия

    Задержан исполнитель теракта в Санкт-Петербурге

    (обновлено: )29850
    ФСБ РФ в ходе оперативно-разыскных мероприятий 30 декабря 2017 года установлен и задержан организатор и непосредственный исполнитель подрыва самодельного взрывного устройства, совершенного 27 декабря в торговом зале магазина "Перекресток".
    Взрыв в магазине Санкт-Петербурга
    Национальный антитеррористический комитет

    КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Сотрудники ФСБ выяснили личность организатора и исполнителя взрыва в магазине в Санкт-Петербурге и задержали его, сообщил в субботу Центр общественных связей ФСБ РФ.

    "ФСБ РФ в ходе оперативно-разыскных мероприятий 30 декабря 2017 года установлен и задержан организатор и непосредственный исполнитель подрыва самодельного взрывного устройства, совершенного 27 декабря в торговом зале магазина "Перекресток" в городе Санкт-Петербурге", — говорится в сообщении.

    Отмечается, что подозреваемый передан в СК РФ для проведения дальнейших следственных действий.

    По данным Национального антитеррористического комитета России, 27 декабря в Санкт-Петербурге в помещении торгового центра произошел взрыв неустановленного взрывного устройства, помещенного преступником в камеру хранения. В результате взрыва пострадали десять человек.

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    Уже установлено, что взрывное устройство было начинено поражающими элементами, мощностью эквивалентное 200 граммам тротила. По факту взрыва возбуждено уголовное дело "о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом".

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