наверх
28.12.201700:18
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Россия

    Выросло число пострадавших при взрыве в Петербурге

    Тема:

    Взрыв в Санкт-Петербурге (120)

    (обновлено: )423
    По данным Национального антитеррористического комитета, в помещении торгового центра произошел взрыв неустановленного взрывного устройства, помещенного преступником в камеру хранения. В результате взрыва пострадали десять человек.
    Взрыв в магазине Перекресток в Санкт-Петербурге
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Десять человек пострадали при взрыве неустановленного устройства, помещенного преступником в камеру хранения в магазине в Петербурге, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

    Ранее сообщалось о девяти пострадавших.

    На месте взрыва в Петербурге, 27 декабря 2017
    78.ru
    Появились первые кадры с места взрыва в Петербурге

    "Сегодня около 18.45 в Санкт-Петербурге в помещении одного из торговых центров произошел взрыв неустановленного взрывного устройства, помещенного преступником в камеру хранения. В результате взрыва пострадали десять человек. Повреждено помещение магазина", — говорится в сообщении.

    Смотрите также: Появилось видео с места взрыва в супермаркете Петербурга

    В среду вечером в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Петербурге произошел взрыв. СК РФ сообщил, что, по предварительным данным, причиной взрыва стало устройство, начиненное поражающими элементами, мощностью эквивалентное 200 граммам тротила. По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом. В городском комитете по здравоохранению уточнили, что несовершеннолетних среди пострадавших нет.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Украинские пленные во время обмена пленными, 27 декабря 2017
    Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Взрыв в магазине "Перекресток" в Санкт-Петербурге
    Взрыв в Санкт-Петербурге
    Аваков и Турчинов показали систему фиксации биометрических данных. Архивное фото
    Биометрический контроль на границе с РФ: причины и следствия
    Конрад Ренкас
    Итоги-2017, прогнозы-2018