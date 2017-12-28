наверх
28.12.201711:42
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Репортажи

    Теракт под новый год. 13 человек пострадавших в магазине в Петербурге

    Тема:

    Взрыв в Санкт-Петербурге (123)

    (обновлено: )15703
    По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом. Следователи проверят все возможные версии случившегося.
    Взрыв в магазине Санкт-Петербурга
    Национальный антитеррористический комитет

    РИА Новости Украина — С.-Петербург

    Взрыв произошел в среду вечером в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Петербурге. По данным городских властей, в больницы направлены 13 пострадавших, состояние одного из них тяжелое, у остальных — легкой и средней тяжести.

    Взрыв в магазине Санкт-Петербурга
    Национальный антитеррористический комитет
    Последствия разрушительного взрыва в Петербурге. Кадры с места ЧП

    Следственный комитет России сообщил, что, по предварительным данным, причиной взрыва стало устройство, начиненное поражающими элементами, мощностью эквивалентное 200 граммам тротила. По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом, пишут РИА Новости.

    По предварительным данным Следственного комитета, самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами и эквивалентное по мощности 200 граммам тротила, взорвалось в среду вечером в одной из камер хранения магазина "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Петербурге.

    Представитель СК Светлана Петренко сообщила журналистам, что по факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом. В ведомстве уточнили, что квалификация произошедшего не поменялась, при этом следователи проверят все возможные версии случившегося.

    Национальный антитеррористический комитет
    Взрыв в магазине Санкт-Петербурга

    На месте происшествия работаоли сотрудники Следственного комитета, Федеральной службы безопасности и министерства внутренних дел.

    "Ведутся первоначальные следственные действия, в том числе осматривается место происшествия с участием специалистов в области криминалистики и взрывотехники, назначаются соответствующие экспертизы, просматриваются видеозаписи, допрашиваются свидетели", — сообщил журналистам руководитель главка СК России по Санкт-Петербургу Александр Клаус.

    Подозреваемый во взрыве в Санкт-Петербурге. Видео
    Канал на Youtube Fontanka Ru
    Взрыв в магазине Санкт-Петербурга. Обнародовано видео с подозреваемым

    Здание оцеплено, внутрь супермаркета никого не пускают. Рядом со зданием стоят две пожарные машины, несколько машин ОМОН и полиции.

    В аппарате вице-губернатора Петербурга Анны Митяниной сообщили, что тринадцать пострадавших при взрыве госпитализированы.

    "13 пострадавших направлены в Елизаветинскую, Мариинскую и Александровскую больницы", — сказал собеседник агентства.

    В аппарате Митяниной добавили, что один из пострадавших, который находится в Мариинской больнице, может быть выписан уже в ночь на четверг.

    В городском комитете по здравоохранению уточнили, что несовершеннолетних среди пострадавших нет.

    Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что в ситуации со взрывом не может быть речи о случайности.

    "Ясно, что ни о какой случайности не может быть речи. Кто-то принес взрывное устройство в "Перекресток", и оно сработало", — сказал сенатор.

    Национальный антитеррористический комитет
    Взрыв в магазине Санкт-Петербурга

    Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил, что для охранников торговых сетей необходимо разработать и утвердить профстандарты.

    "В торговых сетях должны быть профессиональные охранники… это должны быть те лица, которые прошли специальное обучение, которые имеют удостоверение частного охранника, которые работают в частной охранной организации, которая имеет лицензию на обеспечение охраны", — заявил Выборный.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Взрыв в магазине "Перекресток" в Санкт-Петербурге

    По его словам, такие сотрудники должны пройти обучение и получить соответствующую квалификацию. Депутат также заявил о необходимости разработать и утвердить профессиональные стандарты по обеспечению безопасности торговых точек. Как добавил Выборный, подобные стандарты действуют в сфере охраны объектов образования.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Дмитрий Песков. Архивное фото
    Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Взрыв в магазине "Перекресток" в Санкт-Петербурге
    Взрыв в Санкт-Петербурге
    Аваков и Турчинов показали систему фиксации биометрических данных. Архивное фото
    Биометрический контроль на границе с РФ: причины и следствия
    Флаг Украины. Архивное фото
    Итоги-2017, прогнозы-2018